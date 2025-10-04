Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Madonna
E-Paper Madonna
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Beauty
Tausende Beauty-Fans stürmten die MADONNA BEAUTY DAYS: Alle Highlights
© Phillip Lipiarski

2 Tage voller Beauty

Tausende Beauty-Fans stürmten die MADONNA BEAUTY DAYS: Alle Highlights

04.10.25, 17:00
Teilen

Was für ein Wochenende! Die MADONNA BEAUTY DAYS im Wiener MAK waren ein riesiger Erfolg – tausende Besucher:innen strömten am Freitag und Samstag in die Hallen, um Österreichs größtes Beauty-Event live zu erleben.

Zwei Tage lang stand Wien ganz im Zeichen der Schönheit: Die MADONNA BEAUTY DAYS haben das MAK am 3. und 4. Oktober in einen glanzvollen Treffpunkt für Stars, Influencer:innen und Beauty-Lovers verwandelt. Schon von der ersten Minute an war der Andrang riesig – tausende Besucher:innen strömten in die historischen Hallen, um sich von den neuesten Trends inspirieren zu lassen.

mak.jfif
© Tischler

Von internationalen Influencer-Ikonen über TV-Stars bis hin zu Top-Dermatolog:innen – das Line-up konnte sich sehen lassen und sorgte auf der großen Bühne für ein Feuerwerk an Highlights. Gleichzeitig luden über 60 exklusive Beauty-Brands zum Entdecken, Testen und Shoppen ein, während kulinarische Hotspots für die passende Stärkung zwischendurch sorgten. Ob Make-up, Skincare, Haarstyling oder Duft – die MADONNA BEAUTY DAYS boten zwei Tage lang alles, was das Beauty-Herz begehrt, und machten das MAK zum unbestrittenen Place-to-be des Wochenendes. 

daniela christina.jfif
© Tischler

Stars auf der Bühne

Das Bühnenprogramm war an beiden Tagen ein Publikumsmagnet:

  • Am Freitag begeisterten u. a. Farina Opoku, Ann-Katrin Schmitz, Miriam Rehbein (Doctor Mi!), Boris Entrup, das Ärzte-Power-Couple Dr. Kristina & Prim. Univ.-Doz. Dr. Artur Worseg sowie Creatorin Anna Strigl.

MADONNA Beauty Days 2025: Stars & Stage-Talks

  • Luise Grebbin von Love Rose & Jenny Magin: Selbstliebe ist wahre Schönheit 1/13
    Farina Opoku & Ann-Katrin Schmitz
  • Luise Grebbin von Love Rose & Jenny Magin: Selbstliebe ist wahre Schönheit 2/13
    Jenny Magin & Doctor Mi
  • Luise Grebbin von Love Rose & Jenny Magin: Selbstliebe ist wahre Schönheit 3/13
    Boris Entrup Make-up Tutorial powered by Loreal Paris
  • Luise Grebbin von Love Rose & Jenny Magin: Selbstliebe ist wahre Schönheit 4/13
    Dr. Artur Worseg (l.), Daniela Schimke (m.), Dr. Kristina Worseg (r.)
  • Luise Grebbin von Love Rose & Jenny Magin: Selbstliebe ist wahre Schönheit 5/13
    Daniela Schimke & Anna Strigl
  • Luise Grebbin von Love Rose & Jenny Magin: Selbstliebe ist wahre Schönheit 6/13
    Live Hair-Tutorial powered by Schwarzkopf Professional
  • Luise Grebbin von Love Rose & Jenny Magin: Selbstliebe ist wahre Schönheit 7/13
    Comma Fashion
  • Luise Grebbin von Love Rose & Jenny Magin: Selbstliebe ist wahre Schönheit 8/13
    Cathy Zimmermann & Jenny Magin
  • Luise Grebbin von Love Rose & Jenny Magin: Selbstliebe ist wahre Schönheit 9/13
    Karo Kauer & Jenny Magin
  • Luise Grebbin von Love Rose & Jenny Magin: Selbstliebe ist wahre Schönheit 10/13
    Jelena Meier & Daniela Schimke: Skin Food powered by BILLA
  • Luise Grebbin von Love Rose & Jenny Magin: Selbstliebe ist wahre Schönheit 11/13
    Nicole Schöll & Bianca Speck: Inner Clean, Outer Shine powered by PANACEO
  • Luise Grebbin von Love Rose & Jenny Magin: Selbstliebe ist wahre Schönheit 12/13
    Sonya Kraus & Daniela Schimpke: Mehr als Glanz & Glamour
  • Luise Grebbin von Love Rose & Jenny Magin: Selbstliebe ist wahre Schönheit 13/13
    Luise Grebbin von Love Rose & Jenny Magin: Selbstliebe ist wahre Schönheit

© Tischler

© Tischler

© Tischler

© Tischler

© Tischler

© Philipp Lipiarski

© Philipp Lipiarski

© Tischler

© Tischler

© Tischler

© Tischler

© Phillip Lipiarski

© Andreas Tischler

  • Am Samstag ging es glanzvoll weiter mit Karo Kauer, Dr. Vivien Karl, Sonya Kraus, Cathy Zimmermann und Luise Grebbin – sie alle sorgten für Inspiration, Emotionen und unvergessliche Momente.

Stars bei den Madonna Beauty Days 2025

  • Luise Grebbin 1/16
    Boris Entrup (m.), Daniela Schimke (l.), Jenny Magin (r.)
  • Luise Grebbin 2/16
    Ann-Katrin Schmitz & Farina Opoku
  • Luise Grebbin 3/16
    Dr. Miriam Rehbein
  • Luise Grebbin 4/16
    Jenny Magin & Niki Fellner
  • Luise Grebbin 5/16
    Dr. Kristina Worseg & Dr. Artur Worseg
  • Luise Grebbin 6/16
    Adi Weiss
  • Luise Grebbin 7/16
    Cathy Zimmermann
  • Luise Grebbin 8/16
    Corinna Kamper
  • Luise Grebbin 9/16
    Michi Skopek & Hanna Niedrist
  • Luise Grebbin 10/16
    Corinna Kamper & Anna Strigl
  • Luise Grebbin 11/16
    Daniela Schimke (l.), Uschi-Pöttler-Fellner (m.), Jenny Magin (r.)
  • Luise Grebbin 12/16
    Karo Kauer
  • Luise Grebbin 13/16
    Ekaterina Mucha
  • Luise Grebbin 14/16
    Tara Tabitha
  • Luise Grebbin 15/16
    Sonya Kraus
  • Luise Grebbin 16/16
    Luise Grebbin

© Tischler

© Tischler

© Tischler

© Tischler

© Tischler

© Tischler

© Tischler

© Tischler

© Philipp Lipiarski

© Tischler

© Tischler

© Tischler

© Tischler

© Tischler

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

Exklusive Masterclasses & Workshops

Ein besonderes Highlight waren die exklusiven Workshops: Bei der L’Oréal Paris Masterclass mit Boris Entrup erhielten Fans exklusive Tipps vom Star-Make-up-Artist, während der Parsa Beauty Hair Workshop wertvolle Styling-Tricks vermittelte. Die Sessions in kleiner Runde boten Beauty-Wissen auf höchstem Niveau.

Tausende Beauty-Fans stürmten die MADONNA BEAUTY DAYS: Alle Highlights
© Philipp Lipiarski

Kulinarische Highlights

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt: Von erfrischenden Drinks der Sarti Spritz Bar, bis hin zu genussvollen Snacks bei Billa und Cold Press – die Besucher:innen wurden rundum verwöhnt.

Kulinarische Highlights bei den MADONNA BEAUTY DAYS

  • Resch & Frisch 1/7
    Food&Beverage Area
  • Resch & Frisch 2/7
    Schlumberger
  • Resch & Frisch 3/7
    Sarti Spritz
  • Resch & Frisch 4/7
    Café Konditorei Groissböck
  • Resch & Frisch 5/7
    illy
  • Resch & Frisch 6/7
    Barebells
  • Resch & Frisch 7/7
    Resch & Frisch

© Philipp Lipiarski

© Philipp Lipiarski

© Philipp Lipiarski

© Philipp Lipiarski

© Philipp Lipiarski

© Philipp Lipiarski

© Philipp Lipiarski

Beauty-Highlights

Über 60 Marken, darunter Armani Beauty, Comma, Oribe, L'oreal Paris, BIPA, ARTDECO und viele weitere machten die MADONNA BEAUTY DAYS zu einem Erlebnis der Extraklasse. Von Düften über Make-up, Haarpflege, Maniküre bis hin zu exklusiven Treatments – die Stände waren durchgehend umlagert. Ein besonderes Highlight: die exklusiven Masterclasses, etwa von Skjur oder Parsa Beauty.

Tausende Beauty-Fans stürmten die MADONNA BEAUTY DAYS: Alle Highlights
© Philipp Lipiarski

Die MADONNA BEAUTY DAYS 2025 haben gezeigt, wie groß die Begeisterung für Beauty in Österreich ist. Zwei Tage voller Trends, Glamour, Innovationen und Stars haben das MAK zum Hotspot für alle Beauty-Lovers gemacht – und machen schon jetzt Lust auf das nächste Jahr!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden