Tausende Beauty-Fans stürmten die MADONNA BEAUTY DAYS: Alle Highlights

Was für ein Wochenende! Die MADONNA BEAUTY DAYS im Wiener MAK waren ein riesiger Erfolg – tausende Besucher:innen strömten am Freitag und Samstag in die Hallen, um Österreichs größtes Beauty-Event live zu erleben.

Zwei Tage lang stand Wien ganz im Zeichen der Schönheit: Die MADONNA BEAUTY DAYS haben das MAK am 3. und 4. Oktober in einen glanzvollen Treffpunkt für Stars, Influencer:innen und Beauty-Lovers verwandelt. Schon von der ersten Minute an war der Andrang riesig – tausende Besucher:innen strömten in die historischen Hallen, um sich von den neuesten Trends inspirieren zu lassen.

Von internationalen Influencer-Ikonen über TV-Stars bis hin zu Top-Dermatolog:innen – das Line-up konnte sich sehen lassen und sorgte auf der großen Bühne für ein Feuerwerk an Highlights. Gleichzeitig luden über 60 exklusive Beauty-Brands zum Entdecken, Testen und Shoppen ein, während kulinarische Hotspots für die passende Stärkung zwischendurch sorgten. Ob Make-up, Skincare, Haarstyling oder Duft – die MADONNA BEAUTY DAYS boten zwei Tage lang alles, was das Beauty-Herz begehrt, und machten das MAK zum unbestrittenen Place-to-be des Wochenendes.

Stars auf der Bühne

Das Bühnenprogramm war an beiden Tagen ein Publikumsmagnet:

Am Freitag begeisterten u. a. Farina Opoku, Ann-Katrin Schmitz, Miriam Rehbein (Doctor Mi!), Boris Entrup, das Ärzte-Power-Couple Dr. Kristina & Prim. Univ.-Doz. Dr. Artur Worseg sowie Creatorin Anna Strigl.

Am Samstag ging es glanzvoll weiter mit Karo Kauer, Dr. Vivien Karl, Sonya Kraus, Cathy Zimmermann und Luise Grebbin – sie alle sorgten für Inspiration, Emotionen und unvergessliche Momente.

Exklusive Masterclasses & Workshops

Ein besonderes Highlight waren die exklusiven Workshops: Bei der L’Oréal Paris Masterclass mit Boris Entrup erhielten Fans exklusive Tipps vom Star-Make-up-Artist, während der Parsa Beauty Hair Workshop wertvolle Styling-Tricks vermittelte. Die Sessions in kleiner Runde boten Beauty-Wissen auf höchstem Niveau.

Kulinarische Highlights

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt: Von erfrischenden Drinks der Sarti Spritz Bar, bis hin zu genussvollen Snacks bei Billa und Cold Press – die Besucher:innen wurden rundum verwöhnt.

Beauty-Highlights

Über 60 Marken, darunter Armani Beauty, Comma, Oribe, L'oreal Paris, BIPA, ARTDECO und viele weitere machten die MADONNA BEAUTY DAYS zu einem Erlebnis der Extraklasse. Von Düften über Make-up, Haarpflege, Maniküre bis hin zu exklusiven Treatments – die Stände waren durchgehend umlagert. Ein besonderes Highlight: die exklusiven Masterclasses, etwa von Skjur oder Parsa Beauty.

Die MADONNA BEAUTY DAYS 2025 haben gezeigt, wie groß die Begeisterung für Beauty in Österreich ist. Zwei Tage voller Trends, Glamour, Innovationen und Stars haben das MAK zum Hotspot für alle Beauty-Lovers gemacht – und machen schon jetzt Lust auf das nächste Jahr!