© KI-generiert | Die Deko-Trends 2025 bringen Abwechslung an Baum und Tisch.
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Festlich, modern

Weihnachtsschmuck-Trends 2025: Die schönsten Ideen zum Schmücken

11.11.25, 10:24
Teilen

Die Feiertage stehen schon fast vor der Tür, und überall liegt ein Hauch von Tannenduft und Vorfreude in der Luft. Kein Grund also, die Deko noch im Karton zu lassen – schließlich bringt auch 2025 wieder frischen Glanz in die Weihnachtswelt.  

Die Weihnachtszeit ist ideal, um jedem Raum mit ein Hauch Farbe neues Leben einzuhauchen. Natürlich sind auch dieses Jahr altbekannte Klassiker dabei – aber warum nicht auch mal was Neues ausprobieren? Diese drei Trends zeigen, wie das Fest dieses Jahr richtig glänzt.

Dunkelrot und Waldgrün – Tradition mit Charakter

Rot und Grün gehören zum Fest wie Plätzchen und Glühwein – 2025 aber in etwas edlerer Form. Dunkle Beerentöne treffen auf sattes Tannengrün, kombiniert mit warmem Gold oder mattem Messing. Glasanhänger in tiefem Rubinrot, Samtschleifen und klassische Christbaumkugeln mit feiner Struktur bringen ein Stück Weihnachtsgeschichte ins Heute.

Shopping Channel Weihnachtsschmuck Busybee Weihnachtskugeln in Rot

Busybee Weihnachtskugeln in Rot – für 16,13 Euro bei Amazon*

© Busybee / Werbung

Shopping Channel Weihnachtsschmuck Seashore Tree Tischläufer in Dunkelgrün

Seashore Tree Tischläufer in Dunkelgrün – für 15,31 Euro bei Amazon*

© Seashore Tree / Werbung

Sanfte Erdtöne im Skandi-Flair – natürlich und entspannt

Wem nach Ruhe statt Funkel-Feuerwerk ist, findet im skandinavisch inspirierten Stil die perfekte Balance. Creme, Beige, Sand und warmes Braun bringen Gelassenheit ins Wohnzimmer. Kombiniert mit Naturmaterialien wie Holz, Wolle und Leinen entsteht eine Atmosphäre, die an Wintertage in einer Hütte erinnert – minus Schneeschaufeln.

Shopping Channel Weihachtsschmuck 2er-Set Weihnachtskissenbezüge 50 x 50

2er-Set Weihnachtskissenbezüge 50 x 50 – für 25,20 Euro bei Amazon*

© Miaikoe / Werbung

Shopping Channel Weihnachtsschmuck 3er-Set kleine Tannenbaum-Figuren

3er-Set kleine Tannenbaum-Figuren – für 35,40 Euro bei Amazon*

© Logbuch Verlag / Werbung

Schwarz und Weiß – Weihnachten in modernem Stil

Minimalismus trifft Festtagsstimmung. Schwarz-Weiß-Deko bringt grafische Klarheit in die Feiertage und sieht dabei überraschend festlich aus. Statt Kitsch gibt’s klare Linien, matte Oberflächen und vielleicht einen Hauch von Metallic. Dazu passen Kerzen in Rauchglas, schwarze Geschenkbänder und schlichtes Geschenkpapier aus Kraftpapier – edel, aber ohne Glitzerexplosion.

Shopping Channel Weihnachtsschmuck Schwarz-weiße Windlichter

Schwarz-weiße Windlichter – für 14,96 Euro bei Ebay*

© Rilo / Werbung

Shopping Channel Weihnachtsschmuck 3er-Set Papiersterne in Schwarz, Weiß und Grau

3er-Set Papiersterne in Schwarz, Weiß und Grau – für 5,99 Euro bei Amazon*

© Hovibu/Werbung

Vielfalt im Festtagsstil: Von klassisch bis minimalistisch
Weihnachtsschmuck 2025 zeigt, dass festlich viele Gesichter haben kann – von klassisch bis puristisch, von gemütlich bis minimalistisch. Wer Dekoration mit einem klaren Stil kombiniert, schafft nicht nur eine festliche Atmosphäre, sondern auch ein Zuhause, das zum Durchatmen zwischen Plätzchenteller und Geschenkpapier einlädt.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

