XXL-Heißluftfritteuse im XXL-Angebot: Bestseller für nur 59,99 Euro?

Wer auf Öl und Wartezeiten beim Kochen verzichtet, greift oft zu Heißluftfritteusen – und das aus gutem Grund. Sie liefern knusprige Ergebnisse, sparen Fett und sind vielseitig einsetzbar. Besonders für Familien oder alle, die gerne größere Mengen kochen, bieten sich interessante Angebote.

Wer sich schon länger nach einer Heißluftfritteuse umschaut, für den hat die Suche jetzt vielleicht ein Ende. Bei Airfryern lohnt es sich immer, auf Deals und Angebote zu warten, um den Geldbeutel zu schonen. Und jetzt hat Amazon eine XXL-Heißluftfritteuse von Russel Hobbs stark reduziert. Wer sollte da zugreifen?

Was kann die Heißluftfritteuse Russell Hobbs XXL?

Die Russell Hobbs Heißluftfritteuse XXL bietet mit 8,3 Litern Fassungsvermögen viel Platz. Ob Pommes, Hähnchen oder ein ganzes Blech Gemüse – große Portionen lassen sich in einem Durchgang zubereiten, laut Hersteller sogar eine Pizza mit 26 Zentimetern Durchmesser. Dank der Rapid-Air-Technologie wird die heiße Luft schnell und gleichmäßig verteilt, sodass die Speisen außen knusprig und innen saftig bleiben. Ein weiterer Vorteil ist die digitale Steuerung mit verschiedenen Programmen, die das Ausprobieren erleichtert. Damit eignet sich das Modell besonders für alle, die Komfort schätzen und regelmäßig für mehrere Personen kochen.

Russel Hobbs XXL Heißluftfritteuse 8,3 Liter – für 60,49 Euro bei Amazon* © Russel Hobbs / Werbung

Fassungsvermögen: 8,3 Liter – ideal für Familien und große Portionen

8,3 Liter – ideal für Familien und große Portionen Technologie: Rapid Air – gleichmäßige Hitzeverteilung für knusprige Ergebnisse

Rapid Air – gleichmäßige Hitzeverteilung für knusprige Ergebnisse Bedienung: digitale Steuerung mit voreingestellten Programmen

digitale Steuerung mit voreingestellten Programmen Leistung: 1.800 Watt

1.800 Watt Besonderheit: großes Volumen in einem einzigen Garraum

Bei Amazon gibt es die Heißluftfritteuse derzeit für 60,49 Euro statt 141,17 Euro. Der Rabatt von 57 Prozent kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Außerdem hat Russell Hobbs den ersten Platz in der Kategorie Heißluftfritteusen im Bild-Test belegt. Zuschlagen lohnt sich also.

Heißluftfritteuse Medion P10 XL Duo – die günstigere Alternative

Wer noch etwas weniger investieren möchte, sollte einen Blick auf die Heißluftfritteuse Medion P10 XL Duo werfen. Sie ist nicht nur günstiger als das Modell von Russell Hobbs, sondern überzeugt zugleich mit einer höheren Leistung von 2.150 Watt. Zwar fällt das Gesamtvolumen etwas kleiner aus, dafür erweist sich die Duo-Funktion besonders in kleineren Haushalten als praktisch.

Medion P10 XL Duo Heißluftfritteuse – für 49,85 Euro bei Amazon* © Medion / Werbung

Fassungsvermögen: 6,8 Liter

6,8 Liter Technologie: 360-Grad-Heißlufttechnologie

360-Grad-Heißlufttechnologie Bedienung: Touch-Display mit 9 voreingestellten Programmen

Touch-Display mit 9 voreingestellten Programmen Leistung: 2.150 Watt

Die Heißluftfritteuse ist bei Amazon für 49,85 Euro erhältlich – rund elf Euro weniger als das aktuelle Angebot von Russell Hobbs. Ein absolut fairer Preis für dieses Gerät. Wer nicht das größte Fassungsvermögen benötigt, findet in diesem Modell eine gute Alternative.

Fazit: Welche Heißluftfritteuse passt zu euch?

Für alle, die regelmäßig für mehrere Personen kochen und Wert auf ein großes Fassungsvermögen legen, ist die Russell Hobbs Heißluftfritteuse XXL 8,3L eine starke Wahl. Sie bietet ausreichend Platz für Familienessen und ermöglicht es, größere Portionen in einem Durchgang zuzubereiten. Wer hingegen eher kleinere Portionen zubereitet, findet in der Medion P10 XL Duo eine günstigere Alternative.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.