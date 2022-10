Im Alltag sind Internet, Smart Phones und diverse Apps kaum mehr wegzudenken. Wir sind bestens vernetzt, suchen nach Restaurants und schauen uns unsere Lieblingsserien, wann und wo wir wollen, über Tablets an.

Naheliegend, dass diese Technologien auch im Wohn- und Haushalts-bereich Einzug halten.

Was ist ein Smart Home?

Das vernetzte „intelligente“ Zuhause oder eben auch Smart Home genannt kann so einiges. Es senkt Energiekosten, sorgt für mehr Sicherheit und hilft Dir in Deinem Alltag Zeit zu sparen.

Im Smart Home „kommunizieren“ unterschiedliche Haushalts- und Multimediageräte ganz einfach per WLAN oder Funk miteinander. Einige Steuer- und Überwachungstätigkeiten im Alltag können dadurch automatisiert und optimiert werden. Durch ihre einheitliche Bedienung per App oder Sprachbefehl und viele Funktionen erhöhen sie Sicherheit und Komfort der eigenen vier Wände und können dabei auch noch beim Energiesparen helfen – ganz smart.

Mehr Komfort und Sicherheit mit Smart Home

Geräteeinstellungen von Heizung, Lampe, Jalousie, Kamera, Musikanlage, Staubsauger- und Mähroboter können so schnell an Deine persönlichen Bedürfnisse angepasst werden – zuhause aber auch von unterwegs; ganz bequem per Smartphone, Tablet oder Computer.

Gleiches gilt natürlich auch für Sicherheitslösungen für Dein Smart Home. Die Bandbreite an Möglichkeiten ist auch hier enorm: Videokameras für die Überwachung von Innen und Außen, intelligente Rauch- und Wassermelder, Sirenen und vieles mehr, lassen sich leicht und bequem steuern. tink behält für Dich den Überblick unter allen Smart-Home-Geräten und sagt Dir wo die Unterschiede in den Angeboten von Herstellern wie Ring, Nuki, Bosch, Google Nest, Abus oder Innogy liegen.

Bares Geld sparen mit intelligenten Smart-Home-Lösungen

Mit Smart Home kannst Du Deine Heizkosten bis zu 30 % reduzieren - bei mehr Komfort. Denn für ein jederzeit warmes Zuhause muss die Heizung nicht den ganzen Tag über durchlaufen. Smarte Heizkörperthermostate beispielsweise von Eve, tado°, Netatmo sichern Dir Deine Wohlfühltemperatur immer dann, wenn Du sie brauchst und gleichzeitig sparst Du dabei auch noch Heizkosten.

Ebenso helfen smarte Steckdosen von Innr, Homematic IP und AVM Fritz! mit denen Du Stromfresser im Handumdrehen entlarvst. So spielt Dein Smart Home langfristig seine Anschaffungskosten wieder ein.

Dein intelligentes Zuhause

Smart-Home-Lösungen entfalten Ihr volles Potenzial entfalten erst in einer gut vernetzten Haussteuerung. Denn dann wissen die smarten Geräte immer genau, was Du brauchst.

So spielt Dein SONOS System Deinen Lieblingssong, immer wenn Du Deine Wohnung nach Feierabend mit Deinem Nuki Smart Lock öffnest. Und natürlich ist das Licht im Flur dann schon eingeschaltet - aber nur wenn Deine Philips Hue wissen, dass draußen bereits die Sonne untergegangen ist.

Oder aber Du simulierst mit intelligenten Zeitplänen Deine Anwesenheit im Urlaub. Einer Home Automation sind keine kreativen Grenzen gesetzt. Unsere Smart-Home-Experten helfen Dir gerne bei der Umsetzung.

Intelligente Systeme statt smarte Einzellösungen

Statt für jedes Gerät in Deinem Connected Home eine einzelne App nutzen zu müssen, bieten Dir Smart-Home-Systeme wie Apple HomeKit, Amazon Alexa und Google Assistant Lösungen, die alle Komponenten unter einem Dach bündeln.

Dank Sprachsteuerung hört dann auch alles auf Deine Stimme und macht Dein Smart Home noch komfortabler. Wir wissen, wie wichtig eine größtmögliche Kompatibilität ist. Darum kannst Du im tink Online-Shop die Produkte entsprechend filtern und sie mit nur wenigen Klicks zu Dir nach Hause liefern lassen.

Haussteuerung über Sprachassistenten

Steuere Dein Smart Home mit deiner eigenen Stimme. Amazon, Apple und Google bieten mit Alexa, Siri und Google Assistant jeweils eine eigene Lösung. Diese Sprachassistenten schalten dann beispielsweise Deine Lampen ein, stellen Dein Heizkörperthermostat auf 22 Grad oder zeigen Dir das Live-Bild Deiner Video-Türklingel auf Deinem Fernseher. Mit welchem der drei Sprachassistenten Du Dich in Zukunft unterhalten solltest, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab.

Wenn du dich für ein Smart Home interessierst und mehr dazu erfahren möchtest, dann hilft dir das Expertenteam von tink in allen Fragen und bei der Entscheidung deiner smarten Lösungen.