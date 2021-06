2:2 - Ronaldo-Rekord gegen Frankreich zu wenig

Portugal und Frankreich trennen sich mit 2:2 im letzten Gruppenspiel. Frankreich ist Gruppensieger, Deutschland mit Remis über Ungarn auf Platz 2. Portugal Zweiter, Ungarn draußen!

Spektakel! Ronaldo schießt bei 2:2 von Portugal gegen Frankreich Weltrekord-Tor.

Video zum Thema: 2:2! Ronaldo trifft erneut mit Elfmeter für Portugal

In der 16. Minute gab es im Abschlusskracher der „Hammer-Gruppe“ die erste gute Chance: Nach Pogba-Traumpass scheiterte Mbappe an Goalie Patricio. So ging Portugal in Führung. Frankreich-Schlussmann Lloris streckte Pereira nieder, Ronaldo verwandelte den Elfmeter zum 1:0 (31.). Kurz vor der Pause gab es auch auf der Gegenseite Strafstoß. Nach leichter Berührung ging Mbappe im Zweikampf mit Semedo zu Boden. Benzema stellte auf 1:1 (45.+2).

Video zum Thema: 1:0! Ronaldo trifft für Portugal mit Elfmeter

Video zum Thema: 1:1! Benzema schießt Ausgleich für Frankreich mit Elfmeter

Benzema sorgt mit zweitem Tor für das 2:1

Gleich nach der Pause schlug Nationalteam-Rückkehrer Benzema erneut zu – 2:1 (47.). Zu diesem Zeitpunkt war Ronaldo mit Titelverteidiger Portugal ausgeschieden! Aber durch den dritten Elfmeter in der Partie glich Ronaldo zum 2:2 aus (60.).

Video zum Thema: 1:2! Pogba mit sensationellen Pass auf Benzema, der den Ball versenkt

Unfassbar: Für den Superstar war es das 109. Länderspieltor und damit stellte er den Weltrekord von Daei ein. Fast hätten die Franzosen prompt zurückgeschlagen, gegen Pogba und Griezmann parierte Patricio aber bärenstark (68.). So blieb es beim 2:2-Remis.