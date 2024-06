× Blutige Massenschlägerei vor England-Spiel

Wilde Szenen in Gelsenkirchen: Vor dem EM-Kracher England gegen Serbien kam es am Sonntagnachmittag zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Fanlagern.

Rund fünf Stunden vor dem Anpfiff des EM-Auftaktspiels der Engländer gegen Serbien kam es in Gelsenkirchen zu wüsten Szenen. Vor einem Lokal in der Innenstadt gerieten die beiden rivalisierenden Fanlager aneinander und ließen es mächtig krachen: Fliegende Stühle, zerbrochene Gläser und gezupfte Fetzen (gestohlene Banner gegnerischer Anhängergruppen) reihten sich neben blutüberströmte Gesichter - Bilder, die bei einer EURO niemand sehen will.

Augenzeugenberichte vor Ort

Augenzeugen nach ging alles ganz schnell. Wie die "Daily Mail" berichtete, soll eine Handvoll Fans (vermutlich Engländer) im Lokal feiernde Serben attackiert haben. Diese dürften dem Angriff nicht ausgewichen sein, sondern sich gar voll und ganz darauf eingelassen haben. Daraufhin kam es zu einer heftigen Schlägerei, aus der mehrere Verletzte hervorgegangen sind.

Wer hat den Streit begonnen?

Anderen Zeugenberichten nach hätten um die Ecke biegende Serben urplötzlich englische Fans überfallen, wonach es zu der blutigen Massenschlägerei kam. Auch war im Internet die Rede von albanischen Fans, die sich an dem Vorfall beteiligt hätten. Dies wurde bis dato jedoch von keiner Seite her bestätigt.