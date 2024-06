EURO-Party bereits in vollem Gange

Mit der EURO 2024 findet in Deutschland ein Riesen-Fußballfest statt.

Der sportliche Teil der EURO startet zwar erst mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Deutschland und Schottland am Freitag (21 Uhr, Servus TV), die Feierlichkeiten zum Turnier haben allerdings bereits begonnen. Organisiert von Turnierdirektor und Ex-DFB-Kapitän Philipp Lahm stieg am Mittwoch auf der Münchner Theresienwiese ein EM-Fest mit 90.000 Fans . Große Stars wie Ed Sheeran, Nelly Furtado und Mark Forster stimmten auf den kommenden Fußball-Monat ein.

Deutschland feiert gegen Schottland EURO-Auftakt

Die offizielle Eröffnungsfeier findet allerdings erst vor dem Anpfiff am Freitag statt. Eine Pyro-Show sowie die Performance des EM-Songs „Fire“ von Leony, One Republic und Meduza heizen die München Arena auf. Den Auftakt will man auch nutzen um die im Jänner verstorbene Fußball-Legende Franz Beckenbauer zu ehren, die die Deutschen 1972 bei deren ersten EM-Titel anführte. Beckenbauers Frau Heidi trägt in Begleitung der Spielführer der beiden weiteren Titel Bernard Dietz (1980) und Jürgen Klinsmann (1996) den EURO-Pokal auf das Spielfeld.