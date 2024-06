So bejubelt uns die internationale Presse: Die ganze Welt liebt unsere Euro-Helden

"Das war das beste Spiel der EM!", "Spektakelsieg" und "Wahnsinn in der Todesgruppe" - so bejubeln internationale Medien den Sensationssieg der Österreicher.

Der österreichische Sieg gegen die Niederlande (3:2) und der erste Platz in der "Todesgruppe" D (Polen, Niederlande, Frankreich, Österreich) blieb nirgendwo unbemerkt.

Weltweit wird Österreichs Fußballteam gefeiert. Hier die besten Pressestimmen zum historischen Sieg.

Deutschland ist aus dem Häuschen: "Ösi-Wahnsinn"

Deutschland erlebt gerade ein zweites Sommermärchen bei der EM. Die Krone aufgesetzt hat sich nach dem heutigen Spiel freilich Österreich. Für die Bild-Zeitung war es sogar das beste Spiel der Europameisterschaft.

BILD: "Das war das beste Spiel der EM!"

Österreich schlägt Holland 3:2, zerstört das Holland-Fest im Berliner Olympiastadion.

Österreich schlägt Holland 3:2, zerstört das Holland-Fest im Berliner Olympiastadion. Focus: "Ösi-Party! Rangnick-Elf gewinnt die Todesgruppe - Franzosen straucheln"

Das ist der Wahnsinn! Österreich setzt sich in der Todesgruppe tatsächlich als Gewinner durch. Die Rangnick-Elf gewinnt ein wildes Spiel mit 3:2 gegen die Niederländer, während die französische Startruppe gegen die bereits ausgeschiedenen Polen nur 1:1 spielt.

Schweiz lobt den "Spektakelsieg"

In der Schweiz ist man euphorisch, bejubelt die Österreicher regelrecht.

Blick: "Österreich stürzt Frankreich mit Spektakelsieg vom Thron"

Es ist eine Spektakelpartie, die die Fans in Berlin und die TV-Zuschauer zu sehen bekommen. Österreich schlägt Holland mit 3:2, beendigt einen 34 Jahre alten Fluch – und holt sich den Gruppensieg.

Es ist eine Spektakelpartie, die die Fans in Berlin und die TV-Zuschauer zu sehen bekommen. Österreich schlägt Holland mit 3:2, beendigt einen 34 Jahre alten Fluch – und holt sich den Gruppensieg. NZZ: "Die Österreicher träumen wieder vom Coup"

Großbritannien: "Austrians finish TOP of Group D"

Die reichweitenstarke dailymail bejubelt die Österreicher: "Austria on top! Right then, I better be off!

What a dramatic evening it was in Group D, the top three changed several times throughout the evening.

But in the end, Austria have defied all the odds to top the group and qualify for the knockout stages.

They had to work hard for it, but in the end, they toppled the Netherlands, who have fallen down to third, but still progress.

That means France finish second, and their hunt for a group stage finale win goes on.

Anyway, I better shoot. It's been a pleasure!

Sabitzer wird gelobt: "Cold, Marcel, cold!"

Die dailymail lobt Marcel Sabitzer. Cold, Marcel, cold! Eiskalt, Marcel, eiskalt.

BBC: "Austria produce a hugely impressive performance that will make others take notice at Euro 2024"

Die BBC, die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt des Vereinigten Königreichs, lobt Österreich außerordentlich:

"Austria produce a hugely impressive performance that will make others take notice at Euro 2024."

Österreich hat mit einer enorm beeindruckenden Leistung bei der Euro 2024 aufgezeigt, das bekommen auch alle anderen mit.

Österreichs Team wird nach dem Sensationsabend weltweit gelobt.