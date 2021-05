DAS ist unser EURO-Kader

Das Warten hat ein Ende! Teamchef Franco Foda hat seinen vorläufigen 30-Mann-Kader für die EURO präsentiert.

Teamchef Franco Foda hat am Mittwoch seinen 30 Mann umfassenden vorläufigen Kader für die Vorbereitung auf die UEFA EURO 2020 nominiert, mit dem er ab 26. Mai ins Trainingslager nach Bad Tatzmannsdorf reist. Das finale EM-Aufgebot von 26 Spielern muss am 1. Juni genannt werden. Danach warten vor der EURO (ÖFB-Auftaktspiel am 13. Juni gegen Nord-Mazedonien) noch zwei Testspiele gegen England (2. Juni) und die Slowakei (6. Juni).

ÖFB-Kader EURO-Vorbereitung:

TOR: Daniel Bachmann (FC Watford), Heinz Lindner (FC Basel), Pavao Pervan (VfL Wolfsburg), Alexander Schlager (LASK)



VERTEIDIGUNG: David Alaba (FC Bayern München), Aleksandar Dragovic (Leverkusen), Marco Friedl (SV Werder Bremen), Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt), Stefan Lainer (Mönchengladbach), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz 05), Stefan Posch (TSG Hoffenheim), Christopher Trimmel (Union Berlin), Andreas Ulmer (RB Salzburg)



MITTELFELD: Husein Balic (LASK), Julian Baumgartlinger (Leverkusen), Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim), Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim), Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt), Konrad Laimer (RB Leipzig), Valentino Lazaro (Mönchengladbach), Marcel Sabitzer (RB Leipzig), Louis Schaub (FC Luzern), Xaver Schlager (VfL Wolfsburg), Alessandro Schöpf (Schalke 04)



STURM: Marko Arnautovic (Shanghai Port), Adrian Grbic (FC Lorient), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart), Karim Onisiwo (Mainz 05)



Auf Abruf: Jörg Siebenhandl (Sturm Graz), Cican Stankovic (RB Salzburg), Richard Strebinger(SK Rapid); Gernot Trauner (LASK), Maximilian Ullmann (SK Rapid), Maximilian Wöber (RB Salzburg); Yusuf Demir (SK Rapid), Thomas Goiginger (LASK), Raphael Holzhauser (Beerschot), Jakob Jantscher (Sturm Graz), Florian Kainz (1. FC Köln), Reinhold Ranftl (LASK), Stefan Schwab (PAOK Saloniki); Ercan Kara (SK Rapid)