DAS passiert heute in Minute 10 im Dänemark-Spiel

Für die Dänen steht heute ab 18 Uhr das erste Spiel nach dem Eriksen-Drama an. Dafür haben sich die beiden Teams etwas ganz besonderes überlegt.

Das Spiel gegen Belgien ist für Dänemark der erste Auftritt nach den dramatischen Ereignissen um Mittelfeld-Ass Christian Eriksen (29) im Eröffnungsspiel. „Wir werden für Christian spielen“, sagte der ehemalige Bayern-Profi Pierre-Emile Höjbjerg (25) vor der Rückkehr der Dänen in das Stadion, in dem Eriksen am vergangenen Samstag einen Herzstillstand erlitt. Mittlerweile hat das Dänen-Team Entwarnung gegeben: Eriksen geht es wieder besser. Nun erwarten Fußballfans der ganzen Welt im ersten Spiel nach seinem Zusammenbruch einen emotionalen Abend in Kopenhagen vor 25.000 Fans.

Spezielle Aktion während dem Spiel!

Für die 10. Minute des Spiels haben die Stars beider Mannschaften etwas Besonderes geplant, das verriet am Mittwoch Belgien-Star Romelu Lukaku (28). Der Stürmer und Vereins-Kollege von Eriksen: „Wir werden den Ball ins Aus kicken, um das Spiel kurz zu unterbrechen.“ In der folgenden Minute sollen alle Fans und Spieler im Parken Stadion eine Minute für Eriksen applaudieren.

Den belgische Top-Stürmer hat die Situation rund um seinen Vereinskollegen ziemlich mitgenommen. Trotzdem gelang Lukaku im Eröffnungsspiel gleich mal ein Doppelpack, den er Eriksen widmete. Jetzt warnte er aber auch vor zu viel Emotionen: „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir das Spiel auch gewinnen müssen.“