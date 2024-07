DAS sind die Lieblinge der EURO

Spaniens Flügel-Wundern Lamine Yamal und Nico Williams entwickelten sich während der EURO zu einem Traum-Duo. Erobert die Power-Einheit bald auch gemeinsam die spanische Liga?

Sie beflügelten während der EURO die Herzen der Fußballfans: Spaniens Traum-Flügel-Duo Nico Williams (21) und Lamine Yamal (16)! Ob mit Tanzeinlagen auf dem Spielfeld, oder Schere-Stein-Papier-Duellen nach dem Match - die Youngsters wurden in Deutschland zu unzertrennlichen Freunden.

"Wamal" bald bei Barcelona?

"Wir sind wie Brüder. Wir verstehen uns sehr gut. Ich glaube, dass das diese Verbindung auf dem Spielfeld schafft", erklärte Williams, der aktuell noch bei Athletic Bilbao unter Vertrag steht. Das könnte sich schon bald ändern, denn Kumpel Yamal würde ihn gerne zu sich zum FC Barcelona holen.

© Getty ×

Mit Bara-Präsident Joan Laporta gibt es in der Hinsicht schon einen großen Unterstützer: "Ich mag Nico, sehr sogar. Finanziell könnten wir einen Transfer realisieren. Das haben wir uns über die letzten Jahre aufgebaut. Auch in dieser Größenordnung." Die Ablöse in Höhe von 60 Mio. Euro scheint also machbar. Williams steht seit 2021 bei Athletic unter Vertrag und hat derzeit einen Marktwert von 60. Mio. Euro.

PSG macht Jagd auf Yamal

Yamal ist mit 90 Mio. Euro sogar noch mehr "wert". Kein Wunder, dass Paris Saint-Germain bei dem Versuch die Mbappé-Lücke zu füllen, die der Super-Stürmer mit seinem Real-Madrid-Abgang hinterlassen hatte, auf das Wunderkind setzt. Die Franzosen wären bereit eine Mega-Summe von 250 Mio. Euro zu blechen. Das würde sogar den Neymar-Rekordtransfer (222 Mio. Euro) von Barcelona nach Paris in den Schatten stellen.

Dazu wird es allerdings nicht kommen. Die Katalanen halten an ihrem Jung-Juwel fest. Mit Mbappé und dem "Dreamteam Wamal" könnten die El Clasicos zwischen Barca und Real schon bald noch hitziger werden.