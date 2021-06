× Das wäre Österreichs Weg ins EM-Finale

Nach dem Achtelfinale in London würde ein „Heimspiel“ in München winken.

Österreich steht zum ersten Mal in der Geschichte in einem EM-Achtelfinale. Am Samstag treffen Alaba und Co. als krasser Außenseiter im Londoner Wembley auf Turnier-Favorit Italien. Das ÖFB-Team rechnet sich aber dennoch Chancen aus und spekuliert mit einer wahren Sensation.

Falls Österreich wirklich der Aufstieg gelingt, würde im Viertelfinale der nächste Hammer-Gegner warten. Im München würde das ÖFB-Team am 2. Juli auf den Sieger der Partie Belgien gegen Portugal treffen. Die heimischen Fans könnten sich jedenfalls besonders freuen: Während in London keine Unterstützung möglich ist, würden wohl Tausende Österreicher nach München fahren. Auch für David Alaba wäre eine Rückkehr in seine Allianz-Arena natürlich etwas ganz Besonderes.

Auch in einem möglichen Halbfinale würde es kaum einfacher werden: Im Wembley würde dann wohl Frankreich oder Spanien der Gegner sein. Im Endspiel könnte es dann gegen Holland, England oder Lieblingsgegner Deutschland gehen. Das große Finale steigt am 11. Juli um 21 Uhr ebenfalls in London.

Alle Achtelfinal-Paarungen im Überblick:



26.6. (18 Uhr) Amsterdam

Wales - Dänemark

26.6. (21 Uhr) London

Italien - ÖSTERREICH

27.6. (18 Uhr) Budapest

Niederlande - Tschechien

27.6. (21 Uhr) Sevilla

Belgien - Portugal

28.6. (18 Uhr) Kopenhagen

Kroatien - Spanien

28.6. (21 Uhr) Bukarest

Frankreich - Schweiz

29.6. (18 Uhr) London

England - Deutschland

29.6. (21 Uhr) Glasgow

Schweden - Ukraine