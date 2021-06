Die Aufstellungen von Finnland und Russland

Russland steht gegen Finnland schon mit dem Rücken zur Wand. Die Finnen wollen den zweiten Sieg einfahren. Hier die Aufstellungen am zweiten Spieltag der Gruppe B.

Auch wenn der 1:0-Auftaktsieg vom dramatischen Kollaps des dänischen Stars Christian Eriksen überschattet war, darf Finnland mit viel Optimismus in das nächste Gruppenspiel am Mittwoch (15.00 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) gegen Russland gehen. Mit einem "Dreier" in St. Petersburg stände der Fußball-EM-Debütant im Achtelfinale, wenn Dänemark einen Tag später maximal Unentschieden gegen Belgien spielt. Für den Coup muss aber der erste Sieg über die Russen seit fast 109 Jahren her.

Aufstellung Russland

16 Safonov - 23 Kuzyaev, 14 Dzhikiya, 3 Diveev, 2 Mário Fernandes - 7 Ozdoev, 8 Barinov, 11 Zobnin - 17 Golovin, 22 Dzyuba, 15 Aleksei Miranchuk

Aufstellung Finnland

1 Hradecky - 4 Toivio, 2 Arajuuri, 3 O'Shaughnessy - 11 Schüller, 6 Kamara, 22 Raitala, 8 Lod, 18 Uronen - 10 Pukki, 20 Pohjanpalo