Die EM-Gesamttabelle: So gut waren unsere EURO-Helden

Das Nationalteam beendet die EM auf dem neunten Platz, auch der Europameister steht schon fest.

Vor dem großen Finale am Sonntag im Berlin (21 Uhr, live in ServusTV) macht oe24 den ultimativen Euro-Check und fasst die bisherigen 50 Spiele der Endrunde in einer Tabelle nach Meisterschaftmodus zusammen. Mit 18 Punkten klar auf Platz 1 rangiert Finalist Spanien (6 Spiele, 6 Siege). Dahinter folgt der finale Gegner England (14 Pkt.) vor Frankreich (11). Gastgeber Deutschland beendet punktegleich, aber mit dem besseren Torverhältnis vor den Niederlande, die Heim-EM auf dem vierten Platz.

Nationalteam besser als Italien & Belgien

Unser Nationalteam darf sich nach dem historischen Gruppensieg vor Frankreich und den Niederlande über den 9. Rang von insgesamt 24 teilnehmenden Nationen freuen. Wie auch schon bei der letzten Endrunde 2021 war erst im Achtelfinale für Baumgartner & Co. Schluss. Damals scheiterte man mit 1:2 erst in der Verlängerung am späteren Europameister Italien.

Dieses Mal drehte Österreich den Spieß um und beendete die Enrdunde vor der Squadra Azzura. Die Italiener mussten mit nur einem Sieg aus vier Spielen frühzeitig die Endrunde verlassen und landeten nur auf dem 13. Rang. Ebenfalls interessant: Auch ÖFB-Quali-Gegner Belgien rangiert in der Tabelle hinter uns. Als Schlusslicht beendeten die Kicker aus Schottland die EM, immerhin punktegleich mit Polen (Platz 23), Tschechien (Platz 22) und Albanien (21).