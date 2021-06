England lässt deutschen EURO-Traum platzen

Die Löw-Ära endet: England besiegelt mit einem 2:0-Triumph das EURO-Aus der Deutschen und den Löw-Abschied.

England jubelt, Deutschland ist im Tal der Tränen: Erstmals seit 1975 feiern die Briten einen Heimerfolg gegen die DFB-Elf, stehen nach einem 1:0 vor 45.000 Zuschauern im Wembley Stadion im Viertelfinale. Bei den Deutschen ist die Ära von Trainer Löw endgültig zu Ende.

Werner lässt Top-Chance aus – Tore erst in Hälfte 2

Chancenarm. Beide Teams legten mit Fünferkette los, begannen abwartend. Folge: Die erste Chance erst in Minute 16, Sterling prüfte Neuer. Dann probierte es zwei Mal Maguire per Kopf – zu zentral (17.) und vorbei (27). Und die Deutschen? Offensiv ein Schatten seiner selbst, Werner kam nichts ins Spiel. Bis zur 32. Minute: Dann tauchte er nach Havertz-Pass alleine vor Pickford auf, scheiterte. Die letzte Offensivaktion gehörte England: Hummels rettete in letzter Sekunde gegen Kane (46.).

Die erste Gelegenheit in Hälfte zwei für die Deutschen: Havertz

scheiterte an Pickford (49.). Kommt jetzt endlich Feuer rein? Nein. Das Spiel war eine schwere Kost für die Fans, es gab keine Höhepunkte. Bis zur 76. Minute. Wie aus dem Nichts stand London Kopf: Shaw brachte den Stanglpass in die Mitte, Sterling hielt den Fuß rein – 1:0 (75.). Jetzt war Deutschland gefordert. Doch Müller scheiterte alleine vor Pickford (81.). In Minute 86 machte Kane den Deckel drauf, köpfte zum 2:0 ein. England jubelt, Deutschland ist raus!

