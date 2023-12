Fan-Schock: Kommt ein Bier-Verbot bei der EM?

Der Alkoholkonsum soll nicht nur im Stadion, sondern auch in der Fan-Meile verboten werden.

In sechs Monaten startet endlich die EURO. Österreich kämpf ab Juni in der Hammer-Gruppe D gegen Frankreich, Holland und wahrscheinlich Polen um den Aufstieg ins Achtelfinale. Während sich zigtausende Fans auf das Turnier in Deutschland freuen, sorgt eine Meldung aus England nun für Aufregung. Ein leitender Polizist will nämlich den Alkoholkonsum im Stadion und in den öffentlichen Fanmeilen verbieten.

Alkoholverbote

Konkret geht es dabei um die Auftaktpartie der Three Lions gegen Serbien in Gelsenkirchen. „Wir diskutieren die Möglichkeit, Alkohol im Stadion zu verbieten“, berichtet Peter Both dem britischen „Mirror“. „Wir prüfen derzeit auch, inwieweit wir Alkoholverbote in öffentlichen Bereichen durchsetzen können.“

Both rechnet damit, dass zwischen bis zu 80.000 englische Fans nach Deutschland reisen werden. Viele davon haben keine Tickets für die Spiele, wollen ihre Mannschaft aber dennoch vor Ort unterstützen. Die Anhänger der Three Lions gelten allgemein als sehr trinkfreudig, bei vergangenen Turnieren kam es immer wieder zu Zwischenfällen und auch gewaltsamen Ausschreitungen.