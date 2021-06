Kurz bevor das Spiel unserer DFB-Elf gegen Frankreich angepfiffen wurde, bekamen die Mannschaften Besuch aus der Luft.

Kurz vor dem Anpfiff des EM-Spiels zwischen Deutschland und Frankreich hat ein Fallschirmspringer sich selbst und die Fußball-Fans in der Münchner Arena in Gefahr gebracht. Der Mann schwebte am Dienstagabend über dem Stadion und versuchte, einen großen gelben Ball in die Arena zu werfen. Dabei geriet er in eine Stahlseilkonstruktion am Stadiondach und kam ins Trudeln.

© Getty ×

Nur mit großer Mühe konnte er einen Absturz in die Zuschauerränge verhindern und landete unsanft auf dem Rasen. Dann wurde er sofort von zwei Sicherheitskräften abgeführt.

DFB-Verteidiger Antonio Rüdiger (28) machte ihm dann ziemlich schnell klar, dass die Fans für eine andere Show in die Allianz Arena gekommen waren, bevor der Mann von Sicherheitskräften abgeführt wurde.