Georgien hofft gegen Tschechien auf ersten Sieg

Es gilt zu punkten. Nachdem es für Tschechien und Georgien gegen höher eingeschätzte Gegner trotz ansprechender Leistungen beim EM-Auftakt nichts zu holen gab, stehen die beiden Nationalauswahlen am Samstag (15.00 Uhr/live ServusTV) am zweiten Spieltag der Gruppe F in Hamburg schon unter Druck.