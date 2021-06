Grillitsch: 'Wieso sollte das nicht klappen?'

Vor dem Italien-Hit stand ÖFB-Star Florian Grillitsch der UEFA Rede und Antwort.

Im letzten Gruppen-Hit gegen die Ukraine zog Florian Grillitsch die Fäden im zentralen Mittelfeld, wurde sogar als "Man of the Match" ausgezeichnet. Ob, der Hoffenheim-Legionär auch im Achtelfinal-Kracher gegen Italien von Anfang an auflaufen darf, ist jedoch noch unklar. Seit dem Spiel gegen die Ukraine konnte der Mittelfeld-Motor nicht trainieren, rechtzeitig zum Meilenstein der rot-weiß-roten Fußballgeschichte ist er aber wieder fit. Die UEFA traf Grillitsch noch vor dem entscheidenden EURO-Duell zum Exklusiv-Interview.





UEFA: Florian, wie stolz seid ihr auf das Erreichte?

Florian Grillitsch: "Wir können sehr stolz sein, das ganze Land ist stolz. Jetzt haben wir eine Chance, um noch einmal Geschichte zu schreiben. Wieso soll das nicht klappen?"



UEFA: Was müsst ihr dafür tun, damit es klappt?



Grillitsch: "Wir wissen von der Qualität der Italiener. Wir müssen noch eine Schippe im Vergleich zum Ukraine-Spiel drauflegen. Ich glaube an unsere Stärken, wir dürfen uns nicht kleinreden. Wir können weiterkommen."



UEFA: Ciro Immobile und Co. sind bekanntermaßen brandgefährlich. Was muss man tun, um gegen sie zu bestehen?



Grillitsch: Von Anfang an müssen wir zu 100% da sein, zu jeder Sekunde. Die Konzentration muss hoch sein, Einzelfehler dürfen nicht passieren.



UEFA: Gegen die Ukraine hast du eine starke Leistung geboten. Wie ist das Spiel aus deiner Sicht verlaufen?



Grillitsch: "Wir sind mit dem Vorsatz in die Begegnung gegangen, dass wir gewinnen wollen. Das ist uns gelungen. Ich war gleich gut im Spiel, hatte gute Ballbesitzphasen und Pässe. Dann kommt man super rein. Wir hatten auch Chancen, das hat uns ein gutes Gefühl gegeben. Der Sieg war dann die Folge und absolut verdient."



UEFA: Es war dein erstes Spiel von Beginn an. Haben dich die ersten Spiele auf der Bank zusätzlich motiviert und angespornt?



Grillitsch: "Natürlich wollte ich dem Trainer beweisen, dass er auf mich setzen kann und das Vertrauen zurückzahlen. Das ist mir ganz gut gelungen."



UEFA: Italien ist ein großer Brocken. Sind sie das Team, dass dich bislang am meisten beeindruckt hat?



Grillitsch: "Ja, mitunter schon. Weil sie in allen drei Spielen gute Leistungen geboten haben und kaum Schwankungen hatten."



UEFA: Was macht Italien so gut?

Grillitsch: "Sie haben ein riesengroßes Selbstvertrauen, auch wegen der überragenden Bilanz. Sie agieren im klassischen 4-3-3 und haben offensiv enorme Qualität. Mit den Veteranen Bonucci und Chiellini haben sie hinten Erfahrung. Generell ist die Mischung sehr gut, aber auch wir werden unsere Lösungen haben. Die kleinen Schwächen muss man ausnutzen."



UEFA: Österreich ist Außenseiter. Stört es dich, wenn man euch so bezeichnet?



Grillitsch: "Ganz und gar nicht. Das weiß jeder, dass es am Papier so ist. Das könnte auch unser Trumpf sein. Wir haben ein super Potenzial, das haben wir schon bewiesen."