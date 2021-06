Das Parken-Stadion in Kopenhagen ist das kleinste Stadion der EM - ist allerdings ein wahrer Hexenkessel. Oe24 präsentiert die Spielorte im Kurzportrait.

Kopenhagen. Die Dänen waren eines der ersten Länder, das der UEFA trotz der Coronavirus-Pandemie den Einlass von 12.000 Zuschauern ins Parken-Stadion garantierte. Dieses ist mit einer Kapazität von 38.000 Plätzen das kleinste der EM. Drei Gruppenspiele der Gruppe B werden hier stattfinden.

© Getty 11.250 Zuschauer (32 Prozent). Drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale. ×

Die 600.000-Einwohner-Stadt Kopenhagen zählt zu den schönsten Hauptstädten Europas und ist bei Touristen sehr beliebt. Die Lage am Meer, ein beispielhaftes Fahrradwege-Netz und die vielen kleinen bunten Häuser am Hafen machen sie so attraktiv. Mit dem Vergnügungspark Tivoli und dem Königsschloss Amalienborg liegen zwei der Hauptsehenswürdigkeiten zudem mitten in der Stadt.