Das "Estadio La Cartuja" in Sevilla springt als Ersatzort für Bilbao ein. Oe24 präsentiert die Spielorte im Kurzportrait.

Sevilla. Die Stadt sprang für die spanische Metropole Bilbao ein, die keine Garantien für die Zulassung von Fans im Stadion abgeben wollte. Das Estadio La Cartuja wurde 1999 eröffnet. Keiner der beiden Topclubs Betis und FC Sevilla spielt in dem Stadion, das einst als Teil der Bewerbung von Sevilla für die Olympischen Spiele 2004 am Fluss Guadalquivir gebaut wurde. Dafür wurden die Endspiele des spanischen Cups bis einschließlich 2023 an Sevilla und das Estadio La Cartuja vergeben. Es bietet knapp 60.000 Zuschauern Platz, die Behörden wollen bei den EM-Spielen eine 30-prozentige Auslastung ermöglichen.

© Getty Zuschauerzahl noch offen. Drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale.

Sevilla gilt als eine der schönsten Städte Spaniens. Bis Cadiz an der Küste sind es rund 120 Kilometer, Spaniens Hauptstadt Madrid ist gut 530 Kilometer entfernt. Sevilla ist reich an touristischen Sehenswürdigkeiten, "kulturelle Reizüberflutung par excellence", heißt es auf der Tourismus-Homepage der Stadt.