Historisch! Eigentor-Doppelpack von Portugal

Binnen fünf Minuten erzielte Portugal zwei Eigentore. Das gab es noch nie bei einer Europameisterschaft!

Die Portugal-Kicker Ruben Dias und Raphael Guerreiro (35., 39. Minute) waren die Pechvögel im Spiel gegen Deutschland. Sie erzielten zwei Eigentore und sorgen damit für Historisches. Noch nie hat es zwei Eigentore in einem Spiel bei einer Europameisterschaft gegeben.

Portugal ist durch Ronaldo zwischenzeitlich mit 1:0 in Führung gegangen. In der 35. Minute belohnten sich die Deutschen aber. Nach Flanke von Thomas Müller und Volley-Weiterleitung Gosens' war Havertz am Fünfer zur Stelle, auch wenn der Ball von Ruben Dias entscheidend ins eigene Tor gelenkt wurde.

Drei Minuten später erzwang das DFB-Team dann mit einem glasklaren Eigentor von Guerreiro die Führung gegen die offensiv völlig harmlosen Portugiesen. Die Vorlage lieferte eine gefährliche Aktion von Müller und Havertz, die Hereingabe des nachsetzenden Kimmich knallte Guerrero in die Maschen.

Die Deutschen feierten am Ende in München ein Fußball-Fest gewannen mit 4:2. Die Jogi-Elf darf sich über Platz 2 in der Horrorgruppe F freuen und ist damit voll auf Achtelfinalkurs.