4:2 - Deutsche schießen Ronaldo ab

Im bisher torreichsten Spiel der EURO setzt sich Deutschland gegen Portugal klar mit 4:2 durch. Die DFB-Elf stürmt damit auf Platz zwei in der Gruppe F.

Deutschland kann in Horrorgruppe F doch noch jubeln: Nach der Auftaktpleite gegen Frankreich setzt sich die DFB-Elf gegen Titelverteidiger Portugal mit 4:2 durch. Dank Frankreichs Remis gegen Ungarn ist sogar noch der Gruppensieg für Deutschland drin.

Hier alle Details zum Match im Sport24-LIVE-Ticker

Abseits verhindert frühe Führung Deutschlands

14.000 Fans in München bekamen ein wahres Spektakel geboten. Schon nach fünf Minuten zappelte der Ball im Tor der Portugiesen: Gosens verwertete eine Ginter-Flanke akrobatisch – doch zu früh gefreut. In der Mitte war Gnabry einen Schritt zu weit vorn. Abseits, der Treffer zählte nicht. Deutschland ließ nicht nach: Goalie Patricio parierte einen Schuss von Havertz (10.), ein Versuch von Kroos wurde geblockt (12.).

Ronaldo schlägt eiskalt für Portugal zu

Portugal machte es besser: Ronaldo leitete im eigenen Strafraum den Konter ein. Über Silva und Jota kam der Ball zurück auf „CR7“, der aus kurzer Distanz einschob (15.) – 1:0!

Video zum Thema: 1:0! Wahnsinns-Tor von Ronaldo Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Eigentore bringen DFB auf die Siegerstraße

Doch Deutschland kam kurios zurück ins Spiel. Gosens flankte scharf zur Mitte, im Zweikampf mit Havertz beförderte Dias den Ball ins eigene Tor (35.) – 1:1.

Video zum Thema: 1:1! Ausgleich für Deutschland durch Eigentor von Dias Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Vier Minuten später wollte Kimmich per Querpass Gnabry bedienen, schoss dabei aber Guerreiro an (39.) – das nächste Eigentor, 2:1 Deutschland! Eine Premiere, denn zwei Eigentore in einem Spiel gab es in der EM-Geschichte noch nie.

Video zum Thema: 1:2! Noch ein Eigentor, diesmal durch Guerreiro Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Havertz und Gosens legen nach

Es ging rasant weiter: Havertz erhöhte nach perfekter Kombination von Müller, Kimmich und Gosens auf 3:1 (51.) für Deutschland.

Video zum Thema: 1:3! Schönes Tor für Deutschland durch Havertz Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Gosens legte per Kopf nach (60.) – 4:1!

Video zum Thema: 1:4! Gosens schießt nächsten Treffer für Deutschland Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen



Portugal drohte ein Debakel, doch Jota konnte noch einmal auf 2:4 verkürzen (67.). Pech: Ein Sanches-Hammer krachte nur an die Stange (78.). Deutschland feierte den 4:2-Sieg, Portugal muss um den Aufstieg bangen.