Jetzt können wir Polonaise tanzen

Das tut der österreichischen Fußballseele gut! Erstmals sind wir im Achtelfinale einer Europameisterschaft.

Toll gemacht, Jungs - jetzt können wir wirklich Polonaise tanzen! Das ist vor allem Franco Foda geschuldet. Taktisch war das diesmal eine tadellose Leistung. Von mir bekommt der Teamchef im Ukraine-Spiel die Bestnote eins. Generell gefällt mir seit Beginn der EURO, dass er sich was traut, das Team auch mal variantenreicher aufstellt. So entfacht man Euphorie! Verspätet, aber doch ist sie da.

Lotto-Sechser für das Nationalteam

Und jetzt geht's ins legendäre Wembley-Stadion. Gegen Italien. Ein K.-o.-Spiel mit diesen Voraussetzungen ist für den ÖFB wie ein Lotto-Sechser. Ich kriege jetzt schon die Gänsehaut, wenn ich an die Nationalhymne am Samstag denke.

Ich hoffe, dass Grillitsch erneut in der Startformation steht. Der war immens wichtig für unseren Aufstieg. Er wirkt zwar fast ein wenig unauffällig, ist aber immens wichtig für die Stabilität im Mittelfeld. Einen Trumpf haben wir außerdem auch noch: Arnautovic in Bestform. Gegen die Ukraine war er spielerisch leider schwach. Da geht noch was!