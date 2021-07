Vor der EURO hatte England extra Elfmeter trainiert. Dennoch verschossen im Finale gleich drei Spieler. Danach gingen die Wogen hoch: Trainer Southgate bestimmte mit Marcus Rashford (23), Jadon Sancho (21) und Bukayo Saka (19) drei hochtalentierte, aber sehr junge Männer. Frühere Größen sparten nicht mit deutlicher Kritik: "Wenn du (Raheem) Sterling oder (Jack) Grealish bist, kannst du nicht dasitzen und ein junges Kind (Bukayo Saka, Anm.) vor dir den Elfmeter schießen lassen", tadelte etwa der frühere Manchester-United-Kapitän Roy Keane.



In den sozialen Medien wehrte sich Jack Grealish: „Ich habe gesagt, dass ich einen nehmen will. Ich will nicht, dass die Leute sagen, dass ich keinen Elfer schießen wollte, wenn ich gesagt habe, dass ich einen schießen will“, so der Aston Villa-Star auf Twitter.

I said I wanted to take one!!!!

The gaffer has made so many right decisions through this tournament and he did tonight! But I won’t have people say that I didn’t want to take a peno when I said I will… https://t.co/3mBpKyMoUV