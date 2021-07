Die Schweiz ist heiß auf die nächste EM-Sensation im Viertelfinale gegen Spanien. Hier die Aufstellungen beider Teams.

Sind die Spanier anfangs noch wegen ihrer glücklosen Stürmer gescholten worden, ist die "Furia Roja" mittlerweile zur produktivsten Offensive der Fußball-EM avanciert. Elf Tore hat Spanien bisher erzielt, zehn allein in den vergangenen beiden Spielen. Am Freitag (18.00 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) trifft die Auswahl von Trainer Luis Enrique im ersten Viertelfinale in St. Petersburg auf die Schweiz. Mit der bisher defensiv anfälligen "Nati" haben sich die Iberer zuletzt sehr schwer getan.

Aufstellung Schweiz

1 Sommer - 4 Elvedi, 5 Akanji, 13 Rodriguez - 3 Widmer, 6 Zakaria, 8 Freuler, 14 Zuber - 23 Shaqiri - 9 Seferovic, 7 Embolo

Aufstellung Spanien

23 Simon - 2 Azpilicueta, 4 Pao Torres, 24 Laporte, 18 Alba - 8 Koke, 5 Busquets, 26 Pedri - 11 F. Torres, 7 Morata, 22 Sarabia