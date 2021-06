Königliche Unterstützung in Wembley

Englands Thronfolger Prinz William (39), sein Sohn George (7) und seine Frau Herzogin Kate (39) sind im Wembley-Stadion beim EM-Achtelfinale der Engländer gegen Deutschland. Wie der Vater, so der Sohn: Der kleine George trägt Anzug und mit Streifen-Krawatte. Kate ganz stilsicher im roten Blazer. Die Nationalhymne schmettert die royale Familie ordentlich mit!

God save the Queen.



Great to see William ,Kate and the wee fella there pic.twitter.com/MCksLt2go9