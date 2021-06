Kroatien-Trikot sorgt für Wirbel

Das EM-Trikot von Kroatien sorgt für mächtigen Wirbel.

Luka Modric & Co. mussten sich im Achtelfinale Spanien spektakulär in der Verlängerung geschlagen geben. Das Trikot von Kroatien hat nach dem EURO-Aus, besonders in den kroatischen Medien, für Aufregung gesorgt.

Der Grund: In allen vier Spielen liefen die Kroaten mit einer falschen Miniatur-Flagge auf dem Trikot auf. Ein Skandal, weil es sich dabei um das Logo der Ustasa-Bewegung handelt. Im zweiten Weltkrieg agierte das Regime de facto als Marionettenstaat Nazi-Deutschlands.

© Getty ×

Der Unterschied in der Flagge ist nur schwer zu erkennen. Es geht dabei ums Schachmuster - beim richtigen Wappen beginnt dieses mit einem roten Feld und endet auch so. Beim Ustasa-Wappen ist es das weiße Feld. Der kroatische Verband HNS äußerte sich bereits zum Thema und sprach von einem "unabsichtlichen Fehler, der leider nicht entdeckt wurde". Der Verband entschuldigte sich bei der kroatischen Öffentlichkeit und den eigenen Fans. Man weist "jeden Gedanken, es könnte sich um eine absichtliche Änderung des kroatischen Wappens handeln, nachdrücklich zurück."

Weiter kündigte der Verband an, die verantwortliche Firma "Sitotisak Decolor" aufzufordern, intern Konsequenzen zu ziehen und die individuell Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.