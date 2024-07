Kroos: Deutschland "nicht mehr, wie es vor zehn Jahren war"

Bereits vor der EM hat der deutsche Nationalteamspieler Toni Kroos (34) angekündigt, dass er nach dem Turnier die Fußballschuhe an den Nagel hängt. Nach Deutschland zurückziehen will der Spanien-Legionär aber nicht.

Deutschland. Vor dem EM-Viertelfinalspiel gegen Spanien sprach der in Madrid lebende, deutsche Nationalteamspieler Toni Kroos darüber, ob der nach dem Karriereende nach Deutschland zurückziehen würde. Der 34-jährige Fußballprofi sagte dazu im Podcast von Markus Lanz und Richard David Precht: "Ich finde Deutschland nach wie vor wirklich ein tolles Land. Wir sind super gerne da, aber es ist zumindest nicht mehr so ganz das Deutschland, wie es war – wie es vielleicht vor zehn Jahren war." Lanz fragte nach, was sich konkret verändert habe. Kross: Das Sicherheits-Gefühl sei weg.

"Es hat sich auf jeden Fall ein Gefühl verändert", sagt der deutsche Nationalteamspieler und fügt hinzu: "Ein Gefühl davon – wie drückt man das am besten aus, ohne in eine Ecke gestellt zu werden?" Er formuliert es anhand eines Beispiels.

Kroos sagt: "Wenn mich jemand fragt, würdest Du Deine Tochter in Spanien um 23 Uhr rauslassen oder in einer deutschen Großstadt, wäre ich eher bei Spanien." Vor zehn Jahren hätte er wahrscheinlich nicht so viele Bedenken gehabt, sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 (drei Kinder, Leon, 10, Amelie, 7, und Fin, 5) weiter.