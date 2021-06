Müller mit emotionalem Instagram-Post

DFB-Führungsspieler Thomas Müller wurde nach dem bitteren EM-Aus auf seinem Instagram-Kanal sehr emotional.

Er hatte die Chance am Fuß! Der bittere Fehlschuss in der 81. Minute zum möglichen 1:1 gegen England nagt an Thomas Müller. In einer Verlängerung wäre wieder alles drin gewesen. Bei Instagram gibt der Bayern-Star einen tiefen Einblick in sein Leid.

Emotional schreibt er: „Da war er, dieser eine Moment, der dir am Ende in Erinnerung bleibt, der dich nachts um den Schlaf bringt. Für den du als Fußballer arbeitest, trainierst und lebst. Dieser Moment, wenn du es alleine in der Hand hast, deine Mannschaft in ein enges K.o.-Spiel zurückzubringen und eine ganze Fußballnation in Ekstase zu versetzen. Diese Möglichkeit zu bekommen und sie dann ungenutzt zu lassen, tut mir verdammt weh.“

Müller weiter: „Es tut mir weh für das gesamte DFB-Team. Meine Mitspieler und unseren Trainer, die mir allesamt das Vertrauen geschenkt haben genau dann zur Stelle zu sein. Aber vor allem schmerzt es wegen all der Deutschland-Fans da draußen, die während dieser EM trotz schwieriger Vorzeichen zu uns gehalten und uns unterstützt haben. Danke für eure Unterstützung.“

Letztes Länderspiel für Müller gewesen?

Ob und wie es für Müller in der Nationalmannschaft weitergeht, ist offen. Es gibt Spekulationen einen möglichen Rücktritt. Der frühere DFB-Kapitän und jetzige ARD-Experte Bastian Schweinsteiger geht davon aus, dass die Niederlage gegen England das letzte Länderspiel der beiden Rückkehrer gewesen sei.