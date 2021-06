EURO-Aus: Deutsche Fans rechnen mit Löw ab

Nach dem EURO-Aus sind die Deutschland-Fans enttäuscht und lassen ihren Frust an Bundestrainer Jogi Löw raus.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist nach ihrem Aus bei der Europameisterschaft wieder in Deutschland. Die Stimmung im Land - eher enttäuschend. Im Netz findet sich schnell ein Schuldiger: Jogi Löw! Auch wenn der 51-Jährige in seiner 15-Jährigen Laufzeit als Bundestrainer einige Erfolge feierte, waren die letzten sieben Jahre für die Fans eher Mau.

Nach dem "Sommermärchen" bei der WM 2014 in Brasilien, blieben die größeren Titel aus. Erst das Vorrunden-Aus bei der WM 2018, dann das 0:6 in Spanien, nun scheidet er als erster deutscher Nationaltrainer zum zweiten Mal in Serie vor dem Viertelfinale aus. Bei dieser EM holte seine Elf gerade mal einen Sieg aus vier Spielen – bei sieben Gegentoren. Viel hätte nicht gefehlt und Deutschland wäre wieder Tabellenletzter in der Vorrundengruppe geworden.

Löw's Bilanz ????????



EM 08: ????

WM 10: ????

EM 12: ????/4.

WM 14: ????

EM 16: ????/4.

Confed Cup 17: ????

WM 18: Groupstage

EM 20: Best of 16



Wir sind verwöhnt, Danke Jogi!

Aber wird auch Zeit für frischen Wind. #ENGGER — pre (@prele) June 29, 2021

Nach der 0:2-Pleite gegen England ließen die Fans ihren Frust besonders auf Social Media raus. Unzählige Tweets und Postings waren die Folge eines enttäuschenden Abends.

„Man kann der deutschen Mannschaft keinen Vorwurf machen“, meint der Kommentator. JA WEM DENN SONST? DEM BALL?!? #ENGGER — Felix Krautkrämer (@krk979) June 29, 2021

-von der Realität entfernt

-viel zu lange in der Verantwortung

-auf Herausforderungen schlecht vorbereitet

-beim Versuch, die Zeit zurückzudrehen, gescheitert

-schaffte es nicht mehr für Zusammenhalt zu sorgen



Die Kritiken an Jogi Löw lesen sich wie eine Abrechnung mit der Union — Nicht Chevy Chase (@DrWaumiau) June 30, 2021

#Jogi #Löw war zum Schluss wie der Typ im Casino, der die verlorene Summe nach anfänglichen Gewinnen wieder reinholen will.



Trotzdem #DankeJogi — Bier in Stuttgart (@AxelGrehl) June 29, 2021

Die neuen Hoffnungen liegen klar auf Ex-Bayern-Trainer Hansi Flick, der jetzt erstmal eine neue Spielphilosophie und seine Strukturen für die DFB-Elf finden muss.