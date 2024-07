Nach Schock-Auswechslung: Rodri ist der Mann der EURO

Für Spaniens Mittelfeld-Motor Rodri war das EM-Finale in Berlin am Sonntag bereits nach 45. Minuten vorzeitig beendet. Am Ende durfte der 28-Jährige dennoch jubeln - Spanien gewinnt das Finale gegen England mit 2:1 und er wird zum Spieler des Turniers gekürt.

Rodri, der Taktgeber der spanischen Nationalmannschaft La Furia Roja, wird von Trainer Luis de la Fuente nicht umsonst als seinen "Computer" bezeichnet. Auch Pep Guardiola, Trainer von Manchester City, lobt ihn als den "Weltbesten". Daher war es umso schockierender, als sich der City-Legionär in der 45. Minute gegen England verletzte. Nach einem kraftvollen Schuss von Englands Kapitän Harry Kane griff sich Rodri plötzlich ans Knie und musste vom Platz. Für ihn kam Martin Zubimendi ins Spiel.

Rodri wird zum EURO-König

Doch trotz dieser schmerzlichen Verletzung hatte Rodri einen erheblichen Anteil am starken Turnierverlauf der Spanier und am Ende auch am vierten EM-Titel. In sechs von sieben möglichen Spielen stand er in der Startelf, glänzte als unverzichtbarer Mittelfeld-Regisseur und erzielte beim 4:1 im Gruppenspiel gegen Georgien auch einen Treffer. Lediglich beim abschließenden Gruppenspiel gegen Albanien (1:0) musste er aufgrund einer Gelbsperre pausieren. Kein Wunder, dass er demnach schon vor dem Mega-Finale als heißester Anwärter auf den Award "Bester Spieler des Turniers" gehandelt wurde.

Und tatsächlich: Rodri wurde nach dem 2:1-Triumph gegen die Three Lions zum Spieler der Europameisterschaft ausgezeichnet. Damit folgt er Italiens Torhüter Gianluigi Donnarumma, der den Award nach dem EM-Triumph der Squadra Azzurra 2021 entgegennahm.

Wunderkind Yamal ist bester Jungprofi

Lamine Yamal, Barcelona-Shootingstar, der am Samstag seinen 17. Geburtstag gefeiert hatte, glänzte auch im Finale am rechten Flügel. Mit einem Traumtor im Halbfinale gegen Frankreich (2:1) war Yamal zum jüngsten Torschützen der EM-Historie avanciert, außerdem leistete er insgesamt vier Assists. Darunter auch der Pass zum 1:0 von Nico Williams im Endspiel in Berlin. "Es ist ein Traum wahrgeworden", sagte Yamal nach dem Titelgewinn. "Ich freue mich schon darauf, wenn wir nach Spanien zurückkommen."