ÖFB-Stars wohnen bei EM in Berliner Luxus-Schloss

Österreich bezieht jenes Hotel, in dem bei der WM 2006 auch das DFB-Team wohnte.

Nach der Auslosung der EM-Gruppen am Samstag in Hamburg lichtet sich der Nebel rund um das Programm der österreichischen Nationalmannschaft in den kommenden Monaten. Man kennt mit Frankreich, den Niederlanden und einem Team aus dem Quartett Polen/Wales/Finnland/Estland die EURO-Gegner, der Standort des ÖFB-Endrunden-Camps dürfte sich im Großraum Berlin befinden, und zudem berichtete Coach Ralf Rangnick von der Türkei, Serbien und der Schweiz als Testspiel-Gegner.

Während die offizielle Bekanntgabe der Testspiel-Gegner erst in ein paar Wochen erfolgen dürfte, sollte es sich beim EM-Quartier nur noch um Tage handeln. "Wir sind zuversichtlich, dass wir das im Laufe der nächsten Woche fixieren. Die Tendenz geht ganz klar in Richtung Großraum Berlin", erklärte Neuhold.

Perfekte Lage

Nachdem der ÖFB – wie auch Frankreich und England - zunächst zu einem Quartier in der Nähe von Erfurt tendierte, änderte man nun die Pläne. Wie der Kurier berichtet, sollen Alaba und Co. während der EM im Schlosshotel Berlin im Nobelviertel Grunewald wohnen. Das mehrfach ausgezeichnet Hotel ( Zimmerpreise ab 320 Euro)bietet nicht nur feinsten Fünf-Sterne-Luxus, sondern befindet sich auch in perfekter Lage. Die Teamspieler brauchen gerade einmal 20 Minuten bis zum Berliner Olympiastadien, wo zwei Gruppen-Spiele anstehen.

2006 residierte übrigens Deutschland im Schlosshotel und schrieb von dort aus das legendäre Sommermärchen. Ein solches will im kommenden Jahr auch Österreich feiern.

Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher noch nicht - in den kommenden Tagen will der ÖFB das EM-Quartier dann offiziell verkünden.