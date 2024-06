Hat unser Team jetzt den leichtesten Weg ins Finale?

Die Gruppenphase der EM ist vorbei. Jetzt stehen alle Achtelfinal-Partien fest.

Das sind die Achtelfinal-Spiele im Überblick:

Schweiz - Italien, am 29. Juni (18 Uhr, in Berlin)

Deutschland - Dänemark, am 29. Juni (21 Uhr, in Dortmund)

England - Slowakei, am 30. Juni (18 Uhr, in Gelsenkirchen)

Spanien - Georgien, am 30. Juni (21 Uhr, in Köln)

Frankreich - Belgien, am 1. Juli (18 Uhr, in Düsseldorf)

Portugal - Slowenien, am 1. Juli (21 Uhr, in Frankfurt)

Rumänien - Niederlande, am 2. Juli (18 Uhr, in München)

Österreich - Türkei, am 2. Juli (21 Uhr, in Leipzig)

© uefa.com ×

Vor allem die Niederlande und Österreich haben jetzt den einfachsten Weg bis zum EM-Finale, denn der Sieger aus den Mannschaften Rumänien/Holland und Österreich/Türkei erreicht das Halbfinale.

Im Semifinale steht dann ein Spiel gegen den Sieger des Baums England/Slowakei und Schweiz/Italien an.

Im Vergleich: Im anderen Baum befinden sich mit Deutschland, Spanien, Frankreich und Portugal vier Favoriten auf den EM-Sieg.

Achtelfinal-Gegner Türkei - ein 1:6 als Scharfmacher

Das jüngste Aufeinandertreffen mit Österreich dürfte den türkischen Nationalspielern noch gut im Gedächtnis sein. 1:6 unterlagen Hakan Calhanoglu und Co. im März in einem Testspiel in Wien. "Eine der schwersten Niederlagen der Geschichte" sah die Tageszeitung "Hürriyet". Am Dienstag ergibt sich für die Türken in Leipzig die Chance zur Revanche. Doch Kapitän und Aushängeschild Calhanoglu ist gesperrt.

Der italienische Meister mit Inter Mailand und Mittelfeldregisseur wird gegen Österreich ebenso fehlen wie Innenverteidiger Samet Akaydin, der ebenfalls nach der zweiten gelben Karte passen muss. So oder so darf schon der Achtelfinal-Einzug für die Mannschaft des italienischen Trainers Vincenzo Montella als Erfolg eingestuft werden.

Nach dem Halbfinaleinzug bei der EM 2008 in Österreich und der Schweiz konnten die Türken keine großen Überraschungen mehr verbuchen. Bei den Europameisterschaften 2016 und 2021 blieben sie jeweils in der Gruppenphase hängen, verloren dabei fünf von sechs Partien. Dabei ist die Erwartungshaltung stets groß am Bosporus. In der Qualifikation konnte der Gruppensieger immerhin Kroatien und Wales distanzieren.