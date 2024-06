Rangnick weiß nicht, was Alaba macht

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat vor dem Testspiel gegen die Schweiz einblicke in die Rolle von David Alaba als Betreuer gegeben.

Bevor unser Nationalteam gegen die Schweiz (HIER im Sport24-LIVETICKER) um den siebenten Sieg in Folge kämpfte, war Ralf Rangnick zum Gespräch bei ServusTV zu Gast. Dort wurde der Deutsche auch zu manchen Themen abseits des Platzes befragt.

Vor allem bei dem Thema David Alaba sorgten die Aussagen des Teamchefs für Staunen. "Ich weiß nicht, was er macht. Aber vielleicht sollten Sie ihn das selber fragen", meinte der 65-Jährige auf die Frage, welche Aufgaben der verletzte Kapitän als "Non playing Captain" hat. Der Teamchef vertraut unserem Real-Star scheinbar blind. Besonders kurios waren dann die Szenen während dem Spiel mit Marko Arnautovic und Marcel Sabitzer, die ebenfalls auf der Bank Platz nahmen, fuchtelten gleich vier Coaches an der Seitenlinie herum und gaben Anweisungen an die Mannschaft.

Rangnick schildert weiter: "Ich habe etwa erst bei der Analyse gesehen, dass er die Spieler vor Einwechslungen noch zur Seite nimmt und mit ihnen spricht. Aber ich habe mich da mit ihm nicht abgesprochen." Beim Test-Sieg gegen Serbien hat es sich bewährt. Rangnick bekräftigt, dass Alaba "immer das Beste für das Team" geben wird. Es ist offensichtlich: Alaba ist unser Joker für die besonderen Situationen an der Seitenlinie.