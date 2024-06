So bekommt man Tickets für unser Achtelfinale

Mega-Hype um unser Nationalteam: So bekommen Sie ihr Ticket für Leipzig.

Spätestens nach dem unglaublichen 3:2-Triumph gegen die Niederlande ist ein ganzes Land im Fußball-Fieber. Unser Achtelfinale steigt am Dienstag, 2. Juli in Leipzig. Doch wie kommt man noch an Tickets, um beim möglicherweise nächsten historischen Coup von Rangnicks Wundertruppe dabei zu sein?

Denn nicht nur unsere Wunder-Kicker sorgen in ganz Europa für Schlagzeilen. Auch unsere Fans sind für ihre Party-Stimmung in aller Munde. Nach zwei Spielen in Berlin geht es für den rot-weiß-roten Tross nun weiter nach Leipzig. Doch wie kommt man für den Kracher noch Karten?

Warten auf den Gegner

Für die Achtelfinal-Duelle bekommt jeder teilnehmende Verband von der UEFA ein Ticket-Kontigent von 6.000 Karten zur Verfügung gestellt. ÖFB-Fans müssen sich mit dem Kauf noch gedulden. Denn sie werden erst zum Verkauf freigegeben, wenn die Paarungen feststehen.

Heißt: Vor Mittwochabend muss man warten und sobald die Tickets online sind hoffen den schnellsten Finger zu haben. Aber eines ist sicher: Leipzig wird am nächsten Dienstag in rot-weiß-roter Hand sein.