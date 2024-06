Rangnick holt ÖFB-Spielerfrauen ins Team-Camp

Nach dem 3:2-Triumph gegen Niederlande geht unser ÖFB-Team als Gruppensieger ins Achtelfinale. Den Erfolg durften Gold-Torschütze Marcel Sabitzer & Co. wohl bis spät in die Nacht feiern. Zudem hat sich Teamchef Ralf Rangnick für die Afterparty noch eine ganz besondere Belohnung ausgedacht.

Ein 3:2-Sieg gegen die Niederlande und der Gruppensieg in einer Hammergruppe mit Vize-Weltmeister Frankreich und Polen sind wahrlich ein Grund zum Feiern! Diese Überzeugung teilte auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der nach diesem triumphalen Erfolg kurzerhand die Spielerfrauen zur Siegerparty ins Teamquartier einlud. Eine Geste, die zeigt: Hier geht es nicht nur um sportlichen Erfolg, sondern auch um Teamgeist und familiäre Verbundenheit.

ÖFB-Spielerfrauen kommen zur EURO-Party

Regeneration ist nach der intensiven Gruppenphase angesagt. Denn Rangnick mahnt: "Jetzt geht es erst richtig los, so sehen wir das. Wir wissen aber auch, dass wir jedes Spiel am obersten Limit spielen müssen. Wir spielen erst in einer Woche, ich bin froh, dass wir jetzt einmal eine normale Trainingswoche haben, um den ein oder angeschlagenen Spieler wieder fit zu bekommen."

Vor dem Spiel drückten Shalimar Heppner, die bessere Hälfte von unserem "Non-Playing-Captain" David Alaba, und Co. ihren Liebsten im Stadion voller Stolz im rot-weiß-roten Look die Daumen. Wenige Stunden später durften sie dann mit ihren EURO-Helden den Abend im luxuriösen und romantischen Berliner Schlosshotel ausklingen lassen – und es wurde bestimmt eine lange und ausgelassene Nacht.

© Instagram ×

Mwene freut sich auf Zeit zu Zweit

Positive Wortmeldungen zum Quartier gab es schon zur Anreise. Verteidiger Phillipp Mwene gab damals zu Protokoll, er würde auch mit seiner Ehefrau im Schlosshotel einchecken, weil es dort "sehr romantisch" sei.