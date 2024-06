Alarmstufe Rot! Sicherheitswarnung vor EM-Hit Österreich gegen Frankreich

Rekord-Insider Peter Linden berichtet täglich live von seiner 21. Fußball-Endrunde für oe24.

Die Teamspieler erfuhren bereits Sonntag in Berlin vor dem Abschlusstraining von Ralf Rangnick wie gewohnt die Aufstellung, zu der er sich in Absprache mit seinen Assistenten Samstag entschlossen hatte. Bei der Pressekonferenz im Rheinstadion verriet Rangnick nur, dass der neben ihm sitzende Laimer beginnen werde, ohne Kapitän zu sein. Das ist Sabitzer. Etwa zur gleichen Zeit gewannen die österreichischen Fans in der Düsseldorfer Altstadt bereits ihr erstes Duell mit den französischen. Sie sangen sie einfach nieder. Wenn es nur darum ginge, hätte Schottland gegen Deutschland am Freitag nicht verloren.

Ex-Kapitän wartete auf QR-Code fürs Handy

Montag-Vormittag bangte Österreichs Ex-Teamkapitän Andreas Herzog, der acht Stunden mit dem Auto nach Düsseldorf gefahren war, rechtzeitig den QR-Code für seine Eintrittskarte auf sein Handy zu bekommen. Sonst wäre er 16 Stunden sinnlos unterwegs gewesen.

Aus Sicherheitsgründen nicht ins Pressezentrum

Papierkarten gibt es erstmals keine mehr. Erstmals erlebe ich, am Spieltag auch Sicherheitsgründen erst um 16 Uhr ins Pressezentrum des Stadions zu dürfen. War mir bei 20 Turnieren zuvor in Europa, Nord-Mittel-und Südamerika oder in Asien nie passiert. Die über-und schlechteste organisierte Europameisterschaft aller Zeiten. Die Rettung? Chaffeur Thomas!

© Peter Linden ×

Busfahrer Thomas gewährt Exil

Der Bus des burgenländischen Aufsteigers in die Regionalliga Ost, Siegendorf, von kk-Busreisen, mit denen auch das Nationalteam fährt, am Parkplatz vor dem Stadion. Der nette Chauffeur Thomas, der Fans aus dem Burgenland nach Düsseldorf brachte, gewährte mir Exil. Dort gab es Strom und Internet, daher konnte ich auch ohne Pressezentrum Berichte nach Wien schicken.