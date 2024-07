Türkische Ultras zünden Böller vor Österreich-Hotel

Nicht nur ganz Österreich fiebert dem EM-Achtelfinale gegen die Türkei (ab 21 Uhr LIVE) entgegen, auch für unseren Gegner ist es das „Spiel des Jahres“. Für die Türken geht es dabei nicht nur um den Einzug in das Viertelfinale, sondern auch um Revanche für das 1:6 im März in Wien.

Einige Ultras nehmen lassen sich aber bereits vor dem Spiel zu unsportlichen Aktionen hinreißen. Wie ein Video auf X zeigt, zündeten türkische Fans in der Nacht auf Dienstag Raketen und Böller vor dem Hotel des ÖFB-Teams in Leipzig.

02.07.2024 EURO

ultras Gala???????? monday night in front of the hotel of the Austrian???????? national team to make noise and not let them sleep, more here: https://t.co/fyQhTDDBES pic.twitter.com/uH4706QkFs