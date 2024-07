× Wir sind trotzdem stolz auf EUCH!

Hemmungslos ließ Christoph Baumgartner seinen Emotionen freien Lauf und weinte sich an der Brust von David Alaba aus. Es war DIE Szene nach dem Spiel gegen die Türkei.

Schon wieder 1:2 - wie schon bei der EURO 2021 als wir im Achtelfinale gegen den späteren Europameister Italien in der Verlängerung verloren, ebenfalls mit 1:2. Dieses Mal blieb uns eine Extra-Spielzeit verwehrt. Und ausgerechnet Baumgartner hätte es mit seinem Kopfball in der 93. Minute erzwingen können, doch seinen Kopfball kratzte Türkei-Goalie Günok mit einem Weltklasse-Reflex von der Linie.

Beim Public Viewing am Hautbahnhof kam es zu "teilweise eskalierenden" Szenen. oe24-Reporter Markus Binder ist live vor Ort.

Randale: Public Viewing am Hauptbahnhof eskaliert

Randale: Public Viewing am Hauptbahnhof eskaliert Beim Public Viewing am Hautbahnhof kam es zu "teilweise eskalierenden" Szenen. oe24-Reporter Markus Binder ist live vor Ort.

Kurz vor Schlusspfiff sorgten die Türken-Fans in Leipzig für einen Eklat.

Fan-Eklat! Sabitzer während Spiel von Münze getroffen Kurz vor Schlusspfiff sorgten die Türken-Fans in Leipzig für einen Eklat.

Unser Leipzig-Legionär konnte es nicht glauben und fasste sich mit beiden Händen an den Kopf und schrie seinen Frust Richtung Himmel. Auch dieser schien Mitleid mit zu uns haben und öffnete seine Schleusen. Im Regen von Leipzig erlebten unsere Helden eine Bruchlandung. Der Achtelfinal-Fluch bleibt weiter bestehen.

Alles gegeben, beeindruckend gekämpft, heute hat unserem Team leider das Spielglück gefehlt. Erhobenen Hauptes verabschiedet sich unser @oefb1904 -Nationalteam von dieser EM. Danke für die großartigen Leistungen in diesem Turnier! Österreich ist stolz auf Euch! ???????? pic.twitter.com/X0ivizrxCa

Mit Herz und Energie gespielt, liebes @oefb1904 Nationalteam! Vielen Dank für die schönen Fußball-Momente bei dieser #EURO2024.



„The Burschen“ haben gezeigt, was alles gelingen kann, wenn man an sich, wenn man an das Team glaubt. Daran werden wir uns noch lange erinnern! (vdb)