Schock: Erster Corona-Fall bei EURO

Das unvermeidliche ist passiert: Schottischer Shooting-Star Billy Gilmour wurde positiv auf das Corona-Virus getestet.

Gegen England wurde 20-Jährige noch zum "Man of the Match" gekürt. Wie der schottische Verband am Montag mitteilte, wurde der Mittelfeldspieler vom FC Chelsea nun positiv auf das Coronavirus getestet. Damit muss Gilmour sich für die nächsten zehn Tage nun in Selbstisolation begeben und verpasst damit das letzte und für die Schotten entscheidende Gruppenspiel gegen Kroatien in Glasgow am Dienstag . Schottland benötigt in Gruppe D bei nur einem Punkt auf dem Konto zwingend einen Sieg, um erstmals bei einem großen Turnier die Vorrunde überstehen zu können.