Sigmund ist das neue EM-Orakel

Im Center West in Graz steht man vor einem Rätsel: Eine Carolina-Dosenschildkröte erweist sich als tippsicheres EM-Orakel.

Der neue Star im größten Einkaufszentrum von Graz, dem Center West, ist 17 Zentimeter lang, mindestens 50 Jahre alt, hat einen verschließbaren Bauchpanzer, liebt Erdbeeren und besitzt wohl hellseherische Fähigkeiten: Die Rede ist von Sigmund, einer Carolina-Dosenschildkröte, die derzeit das vermutlich tippsicherste Fußball-EM Orakel der Welt ist.

Sämtliche K.o.-Spiele der Finalrunde hat Sigmund bisher richtig vorhergesagt. Center West Manager Martin Wittigayer ist überrascht: „Das Tippspiel war zunächst nur als kleine Attraktion für unsere Center-Gäste geplant. Nun stehen wir aber selbst vor einem Rätsel und sind schon gespannt auf die nächsten Tipps unseres Orakels.“

Erdbeeren als Orakel-Leckerbissen

Seine publikumswirksamen Auftritte als EM-Orakel feiert Sigmund seit vergangenem Samstag im Erdgeschoss des Centers West gleich neben der Center-Info: Hier macht er noch bis zum 10. Juli im Zuge einer Kooperation mit der Grazer Erhaltungszucht und Forschungsstation für Schildkröten „Turtle Island“ auf das Aussterben vieler seiner Artgenossen aufmerksam. Vor Ort kann für die wichtige Grazer Einrichtung auch gespendet werden.

Der Fußballtipp selbst ist für Sigmund ein kulinarischer Leckerbissen: In den beiden im Terrarium aufgestellten Toren, die die aufeinander treffenden Mannschaften symbolisieren, werden Erdbeeren versteckt – Sigmunds Lieblingsspeise. Festgelegt wird der Tipp, je nachdem für welches Tor bzw. für welche Mannschaft er sich entscheidet. Und hier lag Sigmund bei seinen Einsätzen für die ersten vier Spiele des Achtelfinales stets goldrichtig. Heute und morgen (jeweils um 15 Uhr) tippt Sigmund im Center West die nächsten K.o.-Spiele. Und zwar Kroatien gegen Spanien und Frankreich gegen die Schweiz sowie England gegen Deutschland und Schweden gegen die Ukraine.

Sigmund fühlt sich in Graz wohl

„Turtle Island“-Leiter Dr. Peter Praschag, international anerkannter Wissenschaftler und Zoologe: „Als Carolina-Dosenschildkröte zählt Sigmund zu jenen etwa 200 Schildkrötenarten, die vom Aussterben bedroht sind. Ein markantes Kennzeichen seiner Art ist der Schließmechanismus des Panzers. Bei Gefahr kann die Dosenschildkröte so sämtliche Weichteile schützen.“

In seinem Terrarium im Center West, wo Sigmund bis zu seiner Rückkehr zu „Turtle Island“ nun wohnt, fühlt er sich laut Praschag sehr wohl. „Schildkröten sind Einzelgänger und leiden nicht an Einsamkeit. Sigmund findet im Center West beste und tiergerechte Bedingungen vor. Generell ist er stressunempfindlich, sehr aufgeweckt und neugierig. Wir besuchen Sigmund zudem täglich, um zu überprüfen, dass es ihm gut geht.“ Mit über 200 Arten und mehr als 1600 Schildkröten an drei Standorten in Graz ist „Turtle Island“ eine Arche Noah für vom Aussterben bedrohte Arten. Praschag: Unsere tägliche Arbeit ist geprägt von wissenschaftlicher Forschung, Natur-, Tier- und Artenschutz.“

Sigmunds Tipps live miterleben

Wer das EM-Orakel Sigmund im Center West persönlich treffen will, hat dazu noch bis zum Samstag, dem 10. Juli, Zeit. Beobachtet werden kann die Schildkröte Sigmund in seinem Terrarium (abgetrennt und geschützt durch eine Glaswand) bei seinen Lieblingsbeschäftigungen: dem Erkunden des Terrariums, Faulenzen und Schlafen sowie bei seiner neuen Aufgabe als Fußball-EM Orakel des Centers West.

Seine Tipps gibt Sigmund zu diesen Zeiten ab:

ACHTELFINALE

Montag, 28. Juni um 15 Uhr

Tipp Spiel: Kroatien vs Spanien

Tipp Spiel: Frankreich vs Schweiz

Dienstag, 29. Juni um 15 Uhr

Tipp Spiel: England vs Deutschland

Tipp Spiel: Schweden vs Ukraine

VIERTELFINALE

Tipp Spiel 1+2: Freitag, 2. Juli um 15 Uhr

Tipp Spiel 3+4: Samstag, 3. Juli um 15 Uhr

HALBFINALE

Tipp Spiel 1: Dienstag, 6. Juli um 15 Uhr

Tipp Spiel 2: Mittwoch, 7. Juli um 15 Uhr

FINALE

Tipp: Samstag, 10. Juli um 15 Uhr