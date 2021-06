Schlagerstar heizt DFB-Team ein

Das DFB-Team holte sich für den Kracher am Dienstag prominente Unterstützung: Vor dem Abflug nach London gab Schlagerstar Peter Maffay ein Mini-Konzert für Jogis Jungs.

Ein 71-Jähriger machte die DFB-Elf heiß auf den Klassiker in London. Bevor das deutsche Nationalteam am Dienstag (ab 18 Uhr im oe24-Liveticker) in London gegen England um den Viertelfinaleinzug kämpft holten sie sich noch eine besondere Motivation. Schlagerstar Peter Maffay schaute für ein Minikonzert im EM-Quartier in Herzogenaurach vorbei. Sang unter anderem seinen Klassiker "Über Sieben Brücken musst du geh'n" und ein Lied aus seiner weltbekannten Tabaluga-Serie.

Team-Manager Bierhoff hatte die Idee

Auslöser für den Überraschungs-Gig war, dass Joshua Kimmich, Thomas Müller und Jonas Hofmann versuchten mit der Gitarre die Stimmung im EURO-Lager hoch zu halten. Scheinbar kann das musikalische Talent des Trios nicht mit den Leistungen am Platz mithalten. Folglich kontaktierte Team-Manager Oliver Bierhoff den Schlagerstar. Maffay ließ sich nicht zwei mal Bitten und trat beim Teamabend auf.

Auch die Engländer holten sich musikalische Unterstützung: Im Camp der "Three Lions" gab Pop-Superstar Ed Sheeran ein Privat-Konzert.