Ab Samstag: Jeden Tag ein EURO-Kracher

Die Gruppenphase war gestern - jetzt heißt es Achtelfinale! Mit zahlreichen EM-Krachern schreitet die EURO voran!

Die EURO 2020 geht in heiße Phase! Die Gruppenspiele sind geschlagen, jetzt wird in den K.o-Runden gerittert. Auch unser ÖFB-Team darf sich zu den glücklichen Achtelfinalisten zählen. Der Fußball-Leckerbissen gegen Italien ist nur der Anfang von täglichen Kracher-Partien!

Italien - Österreich

Österreich und Italien eröffnen den Kracher-Reigen: Am Samstag (ab 21 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) kommt es für Alaba und Co. zum Showdown gegen die "unbesiegbare" Mancini-Elf. Die Italiener reisen mit einer Serie von 30 ungeschlagenen Partien im Gepäck zum Wembley Stadium. Unser Team will im großen Härtetest die Überraschung landen.

Belgien - Portugal

Schon am Sonntag folgt mit dem Spitzenduell zwischen Belgien und Portugal (ab 21 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) der nächste EM-Schlager. Die "roten Teufel" wollen Superstar Ronaldo und seine Kollegen die Chance auf die Titelverteidigung nehmen und den Traum vom Finale weiterverfolgen.

Kroatien - Spanien

Nur einen Tag später, am Montag, kreuzen Kroatien und Spanien (ab 18 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) die Klingen. Der Vizeweltmeister von 2018, angeführt von Kapitän Luka Modric, will den Spaniern den EM-Brei verderben und auch bei der EM 2020 für Furore sorgen. Spanien hat nach der Tor-Gala gegen die Slowakei (5:0) zurück in die Spur gefunden und strebt nun nach den Erfolgen alter Tage.

England - Deutschland

Den letzten Höhepunkt dieses EM-Achtelfinals bildet ein Klassiker schlechthin: Deutschland trifft (ab 18 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) auf England! Die Löw-Truppe "stolperte" nach einem Zitterpartie gegen Ungarn (2:2) in die erste K.o--Runde, hat noch viel Luft nach oben. Gegen Star-Stürmer Harry Kane will die DFB-Truppe den Achtelfinal-Erfolg bei der WM 2010 herauf beschwören. Damals setzte sich das Team von Bundestrainer Jogi Löw mit 4:1 durch. Auf der Gegenseite spielten auch die Briten im bisherigen Turnierverlauf weit unter ihrem Wert. Gegen die Deutschen scheint die ideale Gelegenheit das Bild wieder zurechtzurücken.

Alle weiteren Achtelfinal-Spiele hier im Überblick:

Samstag 26.06.2020 - Wales - Dänemark (18 Uhr)



Sonntag 27.06.2020 - Niederlande - Tschechien (18 Uhr)

Montag 28.06.2020 - Frankreich - Schweiz (21 Uhr)

Dienstag 29.06.2020 - Schweden - Ukraine (21 Uhr)