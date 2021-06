× So fiebern unsere Politiker bei ÖFB-Hit mit

Österreichs Politiker lassen sich den Achtelfinal-Kracher gegen Italien nicht entgehen - Kurz, Kogler und Kickl drücken unserem Team die Daumen.

Österreich zieht heute an einem Strang! Das ÖFB-Team ist im Achtelfinal-Hit gegen Italien gefordert, will seinen EM-Märchen noch etwas verlängern. "Rot-Weiß-Rote" Unterstützung gibt es auch von Österreichs Politik-Größen. Unser Bundeskanzler Sebastian Kurz sieht sich im Kreis der Familie den EURO-Hit in einer Pizzeria in Klagenfurt an, blickt ganz gespannt auf den TV-Bildschirm.

© Arno Melicharek ×

Auch der Vizekanzler Werner Kogler zeigt sich beim Public Viewing und drückt der Foda-Truppe die Daumen.

© Instagram/werner_kogler ×

Der neue FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl hat sich in Fan-Schale geworfen. Auf Instagram posiert Kickl mit einem ÖFB-Dress, der Daumen zeigt klar auf das Österreich-Wappen. Mit den Worten "Heute spielen wir auf Sieg", unterstreicht der Politiker unsere Team-Ambitionen.