Spanier krachen im Halbfinale auf Franzosen

Im ersten EURO-Halbfinale erwartet uns ein absoluter Kracher.

Wer kann die scheinbar unbesiegbaren Spanier aufhalten? In bislang jedem Spiel der EURO 2024 gelang es "La Furia Roja" als Gewinner vom Platz zu gehen - das schaffte in diesem Jahr sonst keine Mannschaft. So gelang der Truppe von Coach Luis de la Fuente auch der Einzug ins Halbfinale.

Mit einem 2:1-Triumph im Viertelfinale gegen EM-Gastgeber Deutschland konnten sich die Spanier eines von vier Tickets sichern. Und wer steht am Dienstag (21 Uhr, ServusTV) bei der letzten Hürde vor dem großen Finale am 14. Juli in Berlin ebenfalls auf dem Spielfeld? VIze-Weltmeister Frankreich!

Letztes EURO-Duell im Viertelfinale 2012

Damit erwartet uns in München ein absoluter Kracher. Die Nummer acht der Welt (ESP) gegen die Nummer zwei (FRA). Spaniens Wunderkinder Nico Williams (21) und Lamine Yamal (16) treffen auf Frankreichs ehemaliges Jung-Juwel Kylian Mbappé (25).

Das letzte Mal kam es zu einem EURO-Duell der beiden Mannschaften im Jahr 2012 als die Spanier erfolgreich ihren Titel aus dem Jahr 2010 verteidigten. Im damaligen Viertelfinale war es Leverkusens Erfolgstrainer Xabi Alonso, der den Iberern mit einem Doppelpack den 2:0-Sieg und somit das Weiterkommen sicherte.

Zweites Halbfinale entscheidet sich am Samstag

Wer im zweiten Halbfinale am Mittwoch (21 Uhr, ServusTV) in Dortmund aufeinander trifft, entscheidet sich Samstag Abend zwischen England und Schweiz (18 Uhr, ORF1) beziehungsweise zwischen Niederlande und Türkei (21 Uhr, ServusTV).