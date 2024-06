22 Sekunden! Italo-Schweizer aus Albanien schießt das schnellste Tor der EM-Geschichte

Die EURO 2024 steht von Anfang an für Tore: Am zweiten Turniertag ist sogar schon das schnellste Tor der EM-Geschichte gefallen - von einem Albaner.

Nedim Bajrami war vor der EM in Deutschland wohl nur den wahren Fußball-Experten ein Name. 22 Sekunden nachdem das Auftaktspiel von Europameister Italien (HIER im Sport24-LIVETICKER) gegen Fußballzwerg Albanien angepfiffen wurde, schrieb sich der in Zürch geborene 25-jährige direkt in die Geschichtsbücher ein.

Der Mittelfeldspieler erzielte das historische schnellste Tor einer Europameisterschafts-Endrunde. Dabei war es erst das fünfte Tor in seinem 24. Länderspiel. Besonders bitter für die stolzen Italiener: Seit vier Jahren kickt er in der Serie A und Serie B im Land des amtierenden Europameisters. Dort weiß man sehr wohl um die Torgefahr des Edeltechnikers. In 175 Bewerbsspielen in Südeuropa konnte er immerhin schon 26 Tore erzielen. Sein aktueller Marktwert liegt bei 4,5 Millionen Euro und schnürt seine Schue für US Sassuolo. Seine Nationalteam-Karriere begann er in den Jugendauswahlen der Schweiz, ehe er sich 2021 nach einem langen Rechtsstreit für die albanische Staatsbürgerschaft entschied und für sein Vaterland und somit gegen sein Geburtsland entschied.

Das bis dato schnellste Tor der Geschichte erzielte übrigens Dimitri Kirichenko 2004 für Russland nach 67 Sekunden. Damit sind an einem EURO-Tag gleich zwei EM-Rekorde gebrochen worden, nachdem im Spiel zuvor auch Spanien-Youngster Yamal der jüngste Spieler wurde, der bei einem Endrunden-Spiel jemals auflaufen konnte. Und wenn die Tor-Spektakel so weitergehen könnten wohl bald weitere Bestmarken fallen.