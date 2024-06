Überraschende Prognose: Deutscher Kult-Experte Hamann warnt vor Österreich

Überraschende Aussagen kommen kurz nach dem EM-Start aus England: TV-Experte Didi Hamann überrascht mit einer interessanten Turnier-Prognose.

Die EURO 2024 begann am Freitag mit einem echten Knall. Gastgeber Deutschland entfachte dank der 5:1-Tor-Gala für EUROphorie im ganzen Land. Auch im Rest von Europa steigt die Anspannung, vor allem in England, dem Mutterland des Fußballs, hofft man auf ein Ende der Titelflaute. Dazu wurde TV-Experte Didi Hamann, der unter anderem beim FC Liverpool und Manchester City tätig war befragt, wer seine EURO-Favoriten sind. Die Antworten nicht das, was die Briten hören wollten und zugleich sehr überraschend.

Denn sein Sieger-Tipp ist Portugal. "Sie haben Ronaldo und rundherum Top-Spieler, wie Bernardo Silva oder Rafael Leao", schildert der 50-Jährige. Auch das österreichische Nationalteam bekommt von dem Kult-Kicker Beachtung.

Hamann über ÖFB: "Ihnen fehlen wichtige Spieler"

"Da ist aber auch noch Österreich. Ihnen fehlen zwar einige wichtige Spieler, wie Schlager von Leipzig", analysiert er und führt weiter aus: "Sie haben Serbien letzte Woche besiegt, gewannen vor einiger Zeit gegen Deutschland und haben vor nicht all zu langer Zeit die Türkei 6:1 besiegt." Das fehlen von David Alaba wird nicht einmal erwähnt.

Hamann warnt alle, die das ÖFB-Team unterschätzen: "Sie spielen sehr aggressiv, es ist schwer gegen sie zu spielen, auch wenn sie eine schwere Gruppe mit Frankreich und den Niederlanden haben." Dennoch dürfte der Deutsche davon überzeugt sein, dass die Rangnick-Elf den Aufstieg fixieren wird: "Ich will im Achtelfinale auf keinen Fall gegen sie spielen."

Didi Hamann picks England as his flops of the tournament ????



pic.twitter.com/vqGu6HG4k8 — Daniel Hussey (@DanielHussey2) June 14, 2024

Zum Abschluss geht der ehemalige Premier-League-Star mit dem englischen Team hart ins Gericht. "England ist mein Flop des Turniers, sie hatten ihre Zeit", das wird den Fans bestimmt nicht gefallen.