Polizei erschießt Messer-Angreifer

Nach einer Attacke auf drei Personen, wurde ein Messer-Angreifer in der Nähe von Magdeburg erschossen.

Im deutschen Wolmirstedt in der Nähe von Magdeburg (Sachsen-Anhalt) spielten sich am Freitagabend dramatische Szenen an. Ein mit einem Messer bewaffneter Mann soll laut BILD zunächst drei Menschen bedroht und verletzt haben.

Als die Polizei am Tatort ankam, eskalierte die Situation. Der Messer-Angreifer ging auf die Polizisten los, es kam zu mehreren Schüssen. Der Mann ist wenig später im Krankenhaus gestorben.

