Deutschland setzt gegen Schottland auf "Wusiala"-Power

Am Freitag (21 Uhr, Servus TV) startet in München mit dem Deutschland-Schottland-Knaller die EURO 2024.

Alle Blicke sind Freitag Abend (ab 21 Uhr im Sport24-Liveticker) gespannt auf die München Arena gerichtet, die dem ersten Showdown der diesjährigen EURO eine Bühne bietet. Für Gastgeber Deutschland startet heute gegen Schottland das Projekt „Sommermärchen 2.0“ – eine Wiederholung des erfolgreichen Turniers bei der Heim-WM 2006.

Musiala & Wirtz sind DFB-Rettungsringe

Dabei setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann vor allem auf seine Mittelfeld-Jünglinge Jamal Musiala und Florian Wirtz. Die beiden 21-Jährigen sind bei ihren Klubs, dem FC Bayern (Musiala) und Bayer Leverkusen (Wirtz) unverzichtbare Spieler. Der Nationalmannschaft soll „Wusiala“, wie das Duo von den Medien getauft wurde, mit seiner Mittelfeld-Magie zu einem Triumph verhelfen.

Auch Real-Madrid-Superstar Toni Kroos weiß, was das Team and den beiden Youngsters hat. „Flo und Jamal sind für den Gegner sehr schwer zu greifende Spieler, die im Eins gegen Eins überragend sind und Situationen auf engem Raum auflösen können“, erklärte der 34-Jährige. „Es sind Spieler, wo man als Verteidiger immer ein bisschen zweifelt.“

Die neuen Podolski und Schweinsteiger?

Die beiden, die oft mit den jungen Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger verglichen werden, sind bereit für den Schottland-Kracher: „Wir haben uns auf den Gegner Schottland eingestellt. Wir haben die Woche schon gut gearbeitet, wir wissen, wie wir die Gegner anlaufen wollen und sind nochmal Standards durchgegangen“, so Wirtz.

Auf einen anderen seiner jungen Schützlinge muss Coach Nagelsmann bei der EURO allerdings verzichten: Aleksandar Pavlovic. Der 20-Jährige vom FC Bayern zog sich eine Mandelentzündung zu und muss das Turnier aussitzen. Nachnominiert wurde BVB-Kapitän Emre Can.

Starke EURO-Quali für die Schotten

Dass die Schotten keineswegs zu unterschätzen sind, haben sie schon in der EM-Qualifikation bewiesen. In einer Gruppe mit Spanien, Norwegen, Georgien und Zypern schaffte das Team von Coach Steve Clarke es auf den zweiten Platz Man staunte nicht schlecht als sie Tabellenführer Spanien in einem der Qualifikations-Duelle mit 2:0 besiegten.

Mehr als zwanzig Jahre mussten die Schotten warten, bis sie wieder an einem großen Turnier abseits der Insel teilnehmen konnten. 2021 waren Andrew Robertson und Co. zwar ebenfalls bei der Endrunde dabei, spielte jedoch nur drei Spiele in der Gruppenphase, die alle in Schottland oder England ausgetragen wurden. Übersee konnte man zuletzt 1992 in Schweden antreten.